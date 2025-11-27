$42.300.10
Alibaba выпускает умные очки Quark со встроенным ИИ

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Alibaba Group Holding Ltd. начала продажи своих первых умных очков на базе ИИ Qwen, Quark S1 и G1. Эти устройства оснащены встроенными дисплеями и камерами, работают на платформе Snapdragon AR1 Qualcomm Inc. и уже доступны в Китае.

Детали

Новые очки Quark S1 оснащены встроенными полупрозрачными дисплеями, которые накладывают контекстную информацию на изображение окружающей среды. Оснащенные камерами, микрофонами с костной проводимостью и сменными аккумуляторами, рассчитанными на 24 часа работы, эти новые очки призваны предложить китайскому рынку нечто вроде умных очков Ray-Ban от Meta Platforms Inc., отмечает издание.

Это продолжение амбициозной реорганизации Alibaba в бизнес, ориентированный на искусственный интеллект. На прошлой неделе компания произвела фурор, выпустив Qwen, объединив различные потребительские сервисы на основе искусственного интеллекта в единую обновленную программу, которая быстро привлекла более 10 миллионов пользователей. Генеральный директор Эдди Ву на этой неделе заявил, что компания достигла "исключительного удержания пользователей" благодаря новому релизу. Alibaba также интегрировала пакет Qwen в свой десктопный браузер Quark и теперь расширяет свою линейку носимых устройств Quark.

Помимо S1, стартовая цена которого составляет 3799 юаней (537 долларов США), Alibaba предложит модель Quark G1 за 1899 юаней, в которой не используются micro-OLED-дисплеи. Обе модели работают на платформе Snapdragon AR1 Qualcomm Inc. - чипе, который разработан специально для очков дополненной реальности и включает нейронные процессоры для задач искусственного интеллекта.

S1 уже доступен для покупки на Tmall, JD.com, Douyin (ByteDance Ltd.) и в более чем 600 магазинах в 82 городах Китая. По словам представителя подразделения Quark в Alibaba, международные версии появятся в следующем году, а некоторые из них будут доступны на таких платформах, как AliExpress.

Дополнение

Как отмечается, недавно пара Ray-Ban Display от Meta за 799 долларов продемонстрировала более амбициозный подход к этой категории, представив интегрированные экраны и отдельный ремешок для управления жестами. Самая продвинутая модель Meta более громоздкая, тяжелая и дорогая, чем обычно, но она обозначила перспективный путь развития, пишет издание.

Alibaba интегрирует многие преимущества своей экосистемы с новым оборудованием Quark, включая торговую площадку Taobao, платформу бронирования путешествий Fliggy и платежи через Alipay. Компания также сотрудничает с соседней в Ханчжоу компанией NetEase Inc. и Шэньчжэньской Tencent Holdings Ltd., предоставляя музыкальные сервисы NetEase Cloud Music и QQ Music.

Юлия Шрамко

