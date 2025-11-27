Alibaba випускає розумні окуляри Quark із вбудованим ШІ

Alibaba Group Holding Ltd. розпочала продажі своїх перших розумних окулярів на базі ШІ Qwen, що стало рідкісним випадком виходу на ринок споживчих пристроїв, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нові окуляри Quark S1 оснащені вбудованими напівпрозорими дисплеями, які накладають контекстну інформацію на зображення навколишнього середовища. Оснащені камерами, мікрофонами з кістковою провідністю та змінними акумуляторами, розрахованими на 24 години роботи, ці нові окуляри покликані запропонувати китайському ринку щось на зразок розумних окулярів Ray-Ban від Meta Platforms Inc., зазначає видання.

Це продовження амбітної реорганізації Alibaba у бізнес, орієнтований на штучний інтелект. Минулого тижня компанія викликала фурор, випустивши Qwen, об'єднавши різні споживчі сервіси на основі штучного інтелекту в єдину оновлену програму, яка швидко залучила понад 10 мільйонів користувачів. Генеральний директор Едді Ву цього тижня заявив, що компанія досягла "виключного утримання користувачів" завдяки новому релізу. Alibaba також інтегрувала пакет Qwen у свій десктопний браузер Quark і тепер розширює свою лінійку пристроїв Quark, що носяться.

Окрім S1, стартова ціна якого становить 3799 юанів (537 доларів США), Alibaba запропонує модель Quark G1 за 1899 юанів, у якій не використовуються micro-OLED-дисплеї. Обидві моделі працюють на платформі Snapdragon AR1 Qualcomm Inc. - чіпі, який розроблено спеціально для окулярів доповненої реальності та включає нейронні процесори для завдань штучного інтелекту.

S1 вже доступний для покупки на Tmall, JD.com, Douyin (ByteDance Ltd.) та у більш ніж 600 магазинах у 82 містах Китаю. За словами представника підрозділу Quark в Alibaba, міжнародні версії з'являться наступного року, а деякі з них будуть доступні на таких платформах, як AliExpress.

Доповнення

Як зазначається, нещодавно пара Ray-Ban Display від Meta за 799 доларів продемонструвала більш амбітний підхід до цієї категорії, представивши інтегровані екрани та окремий ремінець для керування жестами. Найпросунутіша модель Meta більш громіздка, важка та дорога, ніж зазвичай, але вона позначила перспективний шлях розвитку, пише видання.

Alibaba інтегрує багато переваг своєї екосистеми з новим обладнанням Quark, включаючи торговий майданчик Taobao, платформу бронювання подорожей Fliggy та платежі через Alipay. Компанія також співпрацює із сусідньою у Ханчжоу компанією NetEase Inc. та Шеньчженьською Tencent Holdings Ltd., надаючи музичні сервіси NetEase Cloud Music та QQ Music.