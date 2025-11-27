Alibaba випускає розумні окуляри Quark із вбудованим ШІ

$42.300.10
Ексклюзив
15:25 • 1080 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
14:27 • 10320 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 9184 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 12905 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 11170 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53 • 10914 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15221 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46 • 11121 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11108 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13700 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Alibaba випускає розумні окуляри Quark із вбудованим ШІ

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Alibaba Group Holding Ltd. розпочала продажі своїх перших розумних окулярів на базі ШІ Qwen, Quark S1 та G1. Ці пристрої оснащені вбудованими дисплеями та камерами, працюють на платформі Snapdragon AR1 Qualcomm Inc. і вже доступні в Китаї.

Alibaba випускає розумні окуляри Quark із вбудованим ШІ

Alibaba Group Holding Ltd. розпочала продажі своїх перших розумних окулярів на базі ШІ Qwen, що стало рідкісним випадком виходу на ринок споживчих пристроїв, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нові окуляри Quark S1 оснащені вбудованими напівпрозорими дисплеями, які накладають контекстну інформацію на зображення навколишнього середовища. Оснащені камерами, мікрофонами з кістковою провідністю та змінними акумуляторами, розрахованими на 24 години роботи, ці нові окуляри покликані запропонувати китайському ринку щось на зразок розумних окулярів Ray-Ban від Meta Platforms Inc., зазначає видання.

Це продовження амбітної реорганізації Alibaba у бізнес, орієнтований на штучний інтелект. Минулого тижня компанія викликала фурор, випустивши Qwen, об'єднавши різні споживчі сервіси на основі штучного інтелекту в єдину оновлену програму, яка швидко залучила понад 10 мільйонів користувачів. Генеральний директор Едді Ву цього тижня заявив, що компанія досягла "виключного утримання користувачів" завдяки новому релізу. Alibaba також інтегрувала пакет Qwen у свій десктопний браузер Quark і тепер розширює свою лінійку пристроїв Quark, що носяться.

Окрім S1, стартова ціна якого становить 3799 юанів (537 доларів США), Alibaba запропонує модель Quark G1 за 1899 юанів, у якій не використовуються micro-OLED-дисплеї. Обидві моделі працюють на платформі Snapdragon AR1 Qualcomm Inc. - чіпі, який розроблено спеціально для окулярів доповненої реальності та включає нейронні процесори для завдань штучного інтелекту.

S1 вже доступний для покупки на Tmall, JD.com, Douyin (ByteDance Ltd.) та у більш ніж 600 магазинах у 82 містах Китаю. За словами представника підрозділу Quark в Alibaba, міжнародні версії з'являться наступного року, а деякі з них будуть доступні на таких платформах, як AliExpress.

Доповнення

Як зазначається, нещодавно пара Ray-Ban Display від Meta за 799 доларів продемонструвала більш амбітний підхід до цієї категорії, представивши інтегровані екрани та окремий ремінець для керування жестами. Найпросунутіша модель Meta більш громіздка, важка та дорога, ніж зазвичай, але вона позначила перспективний шлях розвитку, пише видання.

Alibaba інтегрує багато переваг своєї екосистеми з новим обладнанням Quark, включаючи торговий майданчик Taobao, платформу бронювання подорожей Fliggy та платежі через Alipay. Компанія також співпрацює із сусідньою у Ханчжоу компанією NetEase Inc. та Шеньчженьською Tencent Holdings Ltd., надаючи музичні сервіси NetEase Cloud Music та QQ Music.

Юлія Шрамко

