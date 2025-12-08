$42.060.13
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 6494 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
14:55 • 13839 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 16976 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 24517 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 28672 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 28015 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17513 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 29827 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 14057 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Google анонсує перші AI-окуляри з Gemini у 2026 році у співпраці з Samsung і Warby Parker

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Google розробляє дві категорії розумних окулярів на базі AI Gemini, які з'являться у 2026 році. Пристрої, створені спільно з Samsung та іншими, працюватимуть бездротово зі смартфоном.

Google анонсує перші AI-окуляри з Gemini у 2026 році у співпраці з Samsung і Warby Parker

Google, що входить до складу Alphabet Inc., оголосив про розробку двох різних категорій розумних окулярів на базі штучного інтелекту Gemini, які мають з’явитися на ринку у 2026 році та складуть конкуренцію продуктам від Meta та Apple. Про це пише УНН.

Деталі

Компанія заявила, що працює над двома типами пристроїв: одні з вбудованими екранами (для доповненої реальності та візуального відображення), а інші – з акцентом на аудіофункціях.

Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році04.12.25, 10:53 • 78979 переглядiв

Перші AI-окуляри, розроблені у співпраці з партнерами, серед яких Samsung Electronics Co., Warby Parker та Gentle Monster, з'являться на ринку "десь у 2026 році", згідно з дописом у блозі компанії.

Окуляри працюватимуть на базі AI-моделі Gemini, підключатимуться бездротово до смартфона та покладатимуться на нього для обробки складних запитів. Це дозволить пристроям залишатися тонкими та легкими.

Amazon та Google анонсують спільний мультихмарний сервіс на тлі глобальних збоїв01.12.25, 13:18 • 3167 переглядiв

Цей запуск, що супроводжується новою операційною системою Android XR, є більш продуманим підходом до розумних окулярів, ніж невдалий Google Glass десятирічної давнини. У прототипах, які демонструвалися, були випробувані такі функції, як переклад у режимі реального часу з субтитрами та розширені можливості Google Maps.

Ми хочемо дати вам свободу вибору правильного балансу ваги, стилю та занурення відповідно до ваших потреб 

– зазначили в Google. 

Компанія також анонсувала програмні покращення для гарнітури Samsung Galaxy XR, включаючи режим подорожей для використання в автомобілях та літаках.

Amazon та Microsoft "під слідством" щодо відповідності нормам чесної конкуренції в ЄС18.11.25, 14:52 • 3095 переглядiв

