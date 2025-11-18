$42.070.02
12:54
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 3704 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
08:43 • 13386 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 21661 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні поради
Ексклюзив
17 листопада, 14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Amazon та Microsoft "під слідством" щодо відповідності нормам чесної конкуренції в ЄС

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Європейська комісія розпочала розслідування щодо хмарних послуг Amazon та Microsoft, щоб визначити, чи повинні вони підпадати під дію Закону про цифрові ринки. Рішення очікується протягом 12 місяців, і у разі позитивного висновку компанії матимуть шість місяців на виконання вимог.

Amazon та Microsoft "під слідством" щодо відповідності нормам чесної конкуренції в ЄС

Американські хмарні гіганти Amazon та Microsoft зіткнулися з розслідуванням Європейської комісії щодо послуг хмарних обчислень.

Передає УНН із посиланням на Еuractiv.

Деталі

Найпопулярніші хмарні сервіси Amazon та Microsoft  можуть стикнутися з суттєвими обмеженнями відповідно до Законe про цифрові ринки Європи (DMA). Чи слід регулювати хмарні сервіси двох компаній — Amazon Web Services (AWS) та Microsoft Azure – відповідно до зазначеного закону, наразі вивчає Брюссель. Європейський регулятор має дійти висновку у цьому питанні упродовж 12 місяців. Мета – досягти кращого гарантування та контролю чесної конкуренції, про що зокрема комісар з питань цифрових технологій Хенна Вірккунен.

ЄС оштрафував Apple і Meta на майже $800 млн23.04.25, 14:53 • 4981 перегляд

Довідка

Хмарні обчислення є основою багатьох цифрових послуг та мають вирішальне значення для розвитку штучного інтелекту. Для сприяння інноваціям, довірі та стратегічній автономії Європи хмарні послуги повинні надаватися у справедливому, відкритому та конкурентному середовищі.

Контекст

Європейська комісія пояснює, що AWS та Azure не відповідають звичайним "порогам", визначеним законом для контролерів доступу, щодо розміру, кількості користувачів або позиції на ринку. Однак європейський виконавчий орган наголошує, що розслідування оцінить, чи повинні хмарні сервіси все ж таки підпадати під дію Регламенту про великі технології, оскільки вони є "важливими шлюзами між бізнесом та споживачами".

За даними Комісії, AWS та Azure мають "дуже сильні ринкові позиції як щодо бізнесу, так і щодо споживачів".

Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів14.10.25, 03:59 • 26910 переглядiв

Розслідування ЄС відбувається після аналогічного розслідування, проведеного антимонопольним органом Великої Британії, який минулого місяця рекомендував визначити AWS та Azure як такі, що мають стратегічну ринкову силу відповідно до Регламенту про потужність платформ Великої Британії.

У випадку Європейського Союзу, якщо розслідування Комісії дійде висновку, що два хмарні гіганти підпадають під дію DMA, Amazon та Microsoft матимуть шість місяців на виконання вимог.

Microsoft фіксує найдовше падіння акцій з 2011 року – інвестори остудили запал до штучного інтелекту – Bloomberg07.11.25, 19:27 • 4541 перегляд

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Amazon
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Велика Британія
Microsoft