Microsoft фіксує найдовше падіння акцій з 2011 року – інвестори остудили запал до штучного інтелекту – Bloomberg

Акції Microsoft Corp. впали на 8,6% за вісім днів, що відповідає втраті майже $350 млрд ринкової капіталізації. Інвестори стають обережнішими щодо компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.
Акції Microsoft Corp. переживають найтриваліше падіння за понад десять років, оскільки інвестори все обережніше ставляться до компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. За останні вісім днів акції технологічного гіганта втратили 8,6% вартості, що відповідає майже $350 млрд ринкової капіталізації. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Якщо котирування продовжать падіння – це стане найдовшою серією втрат із листопада 2011 року. Попри позитивні результати хмарного бізнесу Azure, аналітики дедалі більше сумніваються у доцільності масштабних інвестицій Microsoft у ШІ.
Компанія витратила $34,9 млрд на капітальні витрати за квартал і попередила, що ці суми зростатимуть.
Падіння Microsoft вписується у загальну тенденцію — індекси Nasdaq 100 і Bloomberg Magnificent 7 знизилися цього тижня приблизно на 4%, що стало найбільшим спадом із квітня. На цьому тлі Apple, яка не настільки активно вкладається у штучний інтелект, зросла на 0,9%, демонструючи протилежний тренд.
