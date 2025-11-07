Microsoft фіксує найдовше падіння акцій з 2011 року – інвестори остудили запал до штучного інтелекту – Bloomberg

ukenru
17:00 • 9448 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
15:49 • 14594 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
15:32 • 20586 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
14:58 • 21020 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
13:59 • 22947 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 18814 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
7 листопада, 09:48 • 42303 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
7 листопада, 09:46 • 35590 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
7 листопада, 07:19 • 38341 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29468 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Публікації
Ексклюзиви
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 23665 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 13411 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian7 листопада, 11:56 • 17394 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 17818 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"16:39 • 6686 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нікушор Дан
Метте Фредеріксен
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Австралія
Велика Британія
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 3210 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo17:00 • 9422 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 13432 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 23684 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 35182 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
YouTube

Microsoft фіксує найдовше падіння акцій з 2011 року – інвестори остудили запал до штучного інтелекту – Bloomberg

Київ • УНН

 • 850 перегляди

Акції Microsoft Corp. впали на 8,6% за вісім днів, що відповідає втраті майже $350 млрд ринкової капіталізації. Інвестори стають обережнішими щодо компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Microsoft фіксує найдовше падіння акцій з 2011 року – інвестори остудили запал до штучного інтелекту – Bloomberg

Акції Microsoft Corp. переживають найтриваліше падіння за понад десять років, оскільки інвестори все обережніше ставляться до компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. За останні вісім днів акції технологічного гіганта втратили 8,6% вартості, що відповідає майже $350 млрд ринкової капіталізації. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Якщо котирування продовжать падіння – це стане найдовшою серією втрат із листопада 2011 року. Попри позитивні результати хмарного бізнесу Azure, аналітики дедалі більше сумніваються у доцільності масштабних інвестицій Microsoft у ШІ.

Компанія витратила $34,9 млрд на капітальні витрати за квартал і попередила, що ці суми зростатимуть.

Microsoft інвестує 8 мільярдів доларів в ОАЕ до 2029 року у розвиток хмарних технологій і чіпів03.11.25, 15:50 • 2825 переглядiв

Падіння Microsoft вписується у загальну тенденцію — індекси Nasdaq 100 і Bloomberg Magnificent 7 знизилися цього тижня приблизно на 4%, що стало найбільшим спадом із квітня. На цьому тлі Apple, яка не настільки активно вкладається у штучний інтелект, зросла на 0,9%, демонструючи протилежний тренд.

На Уолл-стріт знову обвал: технологічні акції тиснуть індекси до двотижневих мінімумів – Reuters06.11.25, 19:56 • 3216 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Техніка
Тренд
Reuters
Bloomberg
Об'єднані Арабські Емірати
Microsoft
Apple