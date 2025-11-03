$42.080.01
13:44
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
08:56
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Microsoft інвестує 8 мільярдів доларів в ОАЕ до 2029 року у розвиток хмарних технологій і чіпів

Київ • УНН

 442 перегляди

Microsoft планує інвестувати понад 7,9 млрд доларів в ОАЕ до 2029 року для розвитку хмарних обчислень, центрів обробки даних та штучного інтелекту. Загальні інвестиції компанії в ОАЕ з 2023 по 2029 рік сягнуть 15,2 млрд доларів.

Microsoft інвестує 8 мільярдів доларів в ОАЕ до 2029 року у розвиток хмарних технологій і чіпів

Корпорація Microsoft планує до 2029 року вкласти понад 7,9 млрд доларів в інфраструктуру хмарних обчислень, центри обробки даних і розвиток штучного інтелекту в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент Microsoft Бред Сміт оголосив про інвестиції під час конференції Adipec в Абу-Дабі. Компанія майже втричі збільшить кількість чіпів Nvidia, які використовує в країні, скориставшись дозволом уряду США на їхній експорт.

Це не гроші, які ми тут збираємо. Це гроші, які ми тут інвестуємо та витрачаємо 

– наголосив Сміт у коментарі Bloomberg.

Microsoft витратить понад 5,5 млрд доларів на створення дата-центрів і хмарних платформ, а ще 2,4 млрд – на операційні витрати й розвиток місцевих кадрів. Загальні інвестиції компанії в ОАЕ з 2023 по 2029 рік сягнуть 15,2 млрд доларів.

Черговий збій у Microsoft Azure порушив роботу кількох авіаоператорів29.10.25, 22:17 • 3286 переглядiв

Корпорація вже має тісне партнерство з еміратською компанією G42, у яку на початку 2024 року вклала 1,5 млрд доларів. У країні працюють близько 1000 інженерів Microsoft, діє лабораторія штучного інтелекту, а до 2029 року очікується поставка понад 60 тис. нових чіпів Nvidia GB300.

Нам довелося виконати дуже суворі умови щодо кібербезпеки та фізичного захисту, щоб гарантувати контроль над цими чіпами 

– зазначив Сміт.

Microsoft та OpenAI уклали нову угоду, внаслідок якої розробника ChatGPT оцінили у 500 млрд доларів28.10.25, 17:10 • 2792 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
OpenAI
Bloomberg
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Microsoft