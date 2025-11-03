Microsoft інвестує 8 мільярдів доларів в ОАЕ до 2029 року у розвиток хмарних технологій і чіпів

Корпорація Microsoft планує до 2029 року вкласти понад 7,9 млрд доларів в інфраструктуру хмарних обчислень, центри обробки даних і розвиток штучного інтелекту в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Президент Microsoft Бред Сміт оголосив про інвестиції під час конференції Adipec в Абу-Дабі. Компанія майже втричі збільшить кількість чіпів Nvidia, які використовує в країні, скориставшись дозволом уряду США на їхній експорт.

Це не гроші, які ми тут збираємо. Це гроші, які ми тут інвестуємо та витрачаємо

Microsoft витратить понад 5,5 млрд доларів на створення дата-центрів і хмарних платформ, а ще 2,4 млрд – на операційні витрати й розвиток місцевих кадрів. Загальні інвестиції компанії в ОАЕ з 2023 по 2029 рік сягнуть 15,2 млрд доларів.

Черговий збій у Microsoft Azure порушив роботу кількох авіаоператорів

Корпорація вже має тісне партнерство з еміратською компанією G42, у яку на початку 2024 року вклала 1,5 млрд доларів. У країні працюють близько 1000 інженерів Microsoft, діє лабораторія штучного інтелекту, а до 2029 року очікується поставка понад 60 тис. нових чіпів Nvidia GB300.

Нам довелося виконати дуже суворі умови щодо кібербезпеки та фізичного захисту, щоб гарантувати контроль над цими чіпами