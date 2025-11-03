Microsoft инвестирует 8 миллиардов долларов в ОАЭ до 2029 года в развитие облачных технологий и чипов

Корпорация Microsoft планирует к 2029 году вложить более 7,9 млрд долларов в инфраструктуру облачных вычислений, центры обработки данных и развитие искусственного интеллекта в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Президент Microsoft Брэд Смит объявил об инвестициях во время конференции Adipec в Абу-Даби. Компания почти втрое увеличит количество чипов Nvidia, которые использует в стране, воспользовавшись разрешением правительства США на их экспорт.

Это не деньги, которые мы здесь собираем. Это деньги, которые мы здесь инвестируем и тратим

Microsoft потратит более 5,5 млрд долларов на создание дата-центров и облачных платформ, а еще 2,4 млрд – на операционные расходы и развитие местных кадров. Общие инвестиции компании в ОАЭ с 2023 по 2029 год достигнут 15,2 млрд долларов.

Корпорация уже имеет тесное партнерство с эмиратской компанией G42, в которую в начале 2024 года вложила 1,5 млрд долларов. В стране работают около 1000 инженеров Microsoft, действует лаборатория искусственного интеллекта, а к 2029 году ожидается поставка более 60 тыс. новых чипов Nvidia GB300.

Нам пришлось выполнить очень строгие условия по кибербезопасности и физической защите, чтобы гарантировать контроль над этими чипами