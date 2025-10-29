Очередной сбой в Microsoft Azure нарушил работу нескольких авиаоператоров

Глобальный сбой в облачном сервисе Microsoft Azure вызвал технические проблемы в работе Alaska Air Group Inc., менее чем через неделю после масштабного ИТ-сбоя, который привел к отмене сотен рейсов компании. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в Alaska Air, техническая неисправность повлияла на работу ключевых систем, в частности веб-сайтов Alaska Airlines и Hawaiian Airlines, что затруднило онлайн-регистрацию пассажиров.

Пассажирам, которые не могут зарегистрироваться онлайн, советуем обратиться к агентам в аэропортах и прибывать раньше, чтобы успеть на рейс – отметили в компании.

Представители Alaska Air отказались комментировать ситуацию подробнее, однако по данным FlightAware, полеты сейчас осуществляются по графику.

Это уже третий технический сбой сторонних систем в этом году, который повлиял на деятельность Alaska Air Group – материнской компании Alaska Airlines и Hawaiian Airlines. На прошлой неделе авиаперевозчик из-за ИТ-проблемы был вынужден отменить более 400 рейсов, что затронуло около 49 тысяч пассажиров.

