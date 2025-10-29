Очередной сбой в Microsoft Azure нарушил работу нескольких авиаоператоров

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 10014 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 18510 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 22694 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 56531 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 36703 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 58431 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 30038 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81866 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49012 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47762 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"путин снова всех переиграл"? Представитель кремля дмитриев подает в суд на The Washington Post29 октября, 12:12 • 5052 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 24689 просмотра
Оккупанты вывесили триколор в Покровске, но его быстро уничтожили Силы обороны Украины: видеоVideo29 октября, 13:18 • 4804 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters29 октября, 14:19 • 21283 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 14950 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 56530 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 58430 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 50564 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81864 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 93447 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Блогеры
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Куба
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 14965 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 24703 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 52191 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 57268 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 38499 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
YouTube

Очередной сбой в Microsoft Azure нарушил работу нескольких авиаоператоров

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Сбой в Microsoft Azure вызвал технические проблемы у Alaska Air Group Inc., повлияв на работу веб-сайтов Alaska Airlines и Hawaiian Airlines. Это уже третий сбой сторонних систем в этом году, затронувший авиаперевозчика.

Очередной сбой в Microsoft Azure нарушил работу нескольких авиаоператоров

Глобальный сбой в облачном сервисе Microsoft Azure вызвал технические проблемы в работе Alaska Air Group Inc., менее чем через неделю после масштабного ИТ-сбоя, который привел к отмене сотен рейсов компании. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в Alaska Air, техническая неисправность повлияла на работу ключевых систем, в частности веб-сайтов Alaska Airlines и Hawaiian Airlines, что затруднило онлайн-регистрацию пассажиров.

Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной капитализацией более 5 триллионов долларов – ИИ подпитал рекордный рост29.10.25, 16:55 • 2252 просмотра

Пассажирам, которые не могут зарегистрироваться онлайн, советуем обратиться к агентам в аэропортах и прибывать раньше, чтобы успеть на рейс 

– отметили в компании. 

Представители Alaska Air отказались комментировать ситуацию подробнее, однако по данным FlightAware, полеты сейчас осуществляются по графику.

Это уже третий технический сбой сторонних систем в этом году, который повлиял на деятельность Alaska Air Group – материнской компании Alaska Airlines и Hawaiian Airlines. На прошлой неделе авиаперевозчик из-за ИТ-проблемы был вынужден отменить более 400 рейсов, что затронуло около 49 тысяч пассажиров.

Microsoft и OpenAI заключили новое соглашение, в результате которого разработчика ChatGPT оценили в 500 млрд долларов28.10.25, 17:10 • 2616 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
OpenAI
Bloomberg L.P.
Майкрософт