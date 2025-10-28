Microsoft и OpenAI заключили новое соглашение, в результате которого разработчика ChatGPT оценили в 500 млрд долларов

$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 4980 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 15026 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30664 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 23727 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22697 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 19448 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16231 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 40155 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31242 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13416 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto28 октября, 07:51
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400

Эксклюзив

28 октября, 09:42
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30661 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Microsoft и OpenAI заключили новое соглашение, в результате которого разработчика ChatGPT оценили в 500 млрд долларов

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Microsoft и OpenAI договорились о реструктуризации разработчика ChatGPT в корпорацию общественного блага, оценив OpenAI в 500 миллиардов долларов. Это предоставляет компании больше свободы в бизнес-операциях и устраняет ограничения на привлечение капитала.

Microsoft и OpenAI заключили новое соглашение, в результате которого разработчика ChatGPT оценили в 500 млрд долларов

Microsoft и OpenAI достигли соглашения, которое позволит разработчику ChatGPT реструктурироваться в корпорацию общественного блага, оценив OpenAI в 500 миллиардов долларов и предоставив ему больше свободы в бизнес-операциях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соглашение устраняет основное ограничение на привлечение капитала для OpenAI, которое существовало с 2019 года, когда компания подписала соглашение с Microsoft, предоставившее технологическому гиганту права на значительную часть работы OpenAI в обмен на дорогостоящие облачные вычислительные услуги, необходимые для ее выполнения. Поскольку сервис ChatGPT стремительно рос в популярности, эти ограничения стали заметным источником напряженности между двумя компаниями.

Microsoft по-прежнему будет владеть долей около 135 миллиардов долларов, или 27%, в OpenAI Group PBC, которая будет контролироваться некоммерческой организацией OpenAI Foundation, заявили компании. Фирма из Редмонда, штат Вашингтон, инвестировала 13,8 миллиарда долларов в OpenAI, а соглашение, заключенное во вторник, означает, что Microsoft получила почти в десять раз большую прибыль от своих инвестиций.

Акции Microsoft выросли на 2,5%, что снова подняло ее рыночную стоимость выше 4 триллионов долларов.

Соглашение сохраняет связь между двумя фирмами как минимум до 2032 года благодаря масштабному контракту на облачные вычисления, а Microsoft сохраняет некоторые права на продукты OpenAI и модели искусственного интеллекта до тех пор, даже если OpenAI достигнет общего искусственного интеллекта (AGI), точки, на которой системы искусственного интеллекта могут сравниться с хорошо образованным взрослым человеком.

OpenAI интегрирует ChatGPT со Spotify, путь для интерфейсов других онлайн-сервисов также открыт07.10.25, 10:47 • 2088 просмотров

Имея более 700 миллионов пользователей еженедельно по состоянию на сентябрь, ChatGPT взрывообразно набрал популярность, став лицом ИИ для многих потребителей после основания OpenAI как некоммерческой группы безопасности ИИ. По мере роста компании соглашение с Microsoft ограничивало возможности OpenAI привлекать средства от внешних инвесторов и заключать контракты на вычисления, поскольку наплыв пользователей ChatGPT и исследования новых моделей привели к резкому росту ее вычислительных потребностей.

"OpenAI завершила рекапитализацию, упростив свою корпоративную структуру", – заявил в своем блоге Брет Тейлор, председатель правления OpenAI Foundation. "Некоммерческая организация остается под контролем коммерческой организации и теперь имеет прямой путь к основным ресурсам до появления AGI".

Предыдущее соглашение Microsoft 2019 года содержало много положений, которые основывались на том моменте, когда OpenAI достигла этого момента, и новое соглашение требует независимой комиссии для проверки заявлений OpenAI о том, что она достигла AGI.

"OpenAI все еще сталкивается с постоянной проверкой относительно прозрачности, использования данных и надзора за безопасностью. Но в целом эта структура должна обеспечить более четкий путь для инноваций и подотчетности", – сказал Адам Сархан, генеральный директор 50 Park Investments.

Гил Лурия, руководитель отдела технологических исследований в DA Davidson, сказал, что соглашение "решает давнюю проблему организации OpenAI как некоммерческой организации и урегулирует права собственности на технологию в отношении Microsoft. Новая структура должна обеспечить больше ясности относительно инвестиционного пути OpenAI, тем самым способствуя дальнейшему сбору средств".

Microsoft также заявила, что заключила соглашение с OpenAI, по которому разработчик ChatGPT приобретет облачные вычислительные услуги Azure на сумму 250 миллиардов долларов. В обмен на это Microsoft больше не будет иметь права первого отказа от предоставления вычислительных услуг OpenAI.

Microsoft также заявила, что не будет иметь никаких прав на оборудование, производимое OpenAI. В марте OpenAI приобрела стартап IO Products давнего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва за 6,5 миллиарда долларов.

Дополнение

Компания Сэма Альтмана OpenAI продолжает внедрять генеративную модель искусственного интеллекта в повседневный инструмент для большинства людей земного шара - браузер. После громкого запуска на этой неделе и объявления вызова Google Chrome, в компании уже обещают ряд новых улучшений и приятных сюрпризов для пользователей.

Антонина Туманова

Техника
благотворительность
OpenAI
Reuters
Майкрософт
Apple Inc.