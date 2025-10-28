Microsoft и OpenAI заключили новое соглашение, в результате которого разработчика ChatGPT оценили в 500 млрд долларов

Microsoft и OpenAI достигли соглашения, которое позволит разработчику ChatGPT реструктурироваться в корпорацию общественного блага, оценив OpenAI в 500 миллиардов долларов и предоставив ему больше свободы в бизнес-операциях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соглашение устраняет основное ограничение на привлечение капитала для OpenAI, которое существовало с 2019 года, когда компания подписала соглашение с Microsoft, предоставившее технологическому гиганту права на значительную часть работы OpenAI в обмен на дорогостоящие облачные вычислительные услуги, необходимые для ее выполнения. Поскольку сервис ChatGPT стремительно рос в популярности, эти ограничения стали заметным источником напряженности между двумя компаниями.

Microsoft по-прежнему будет владеть долей около 135 миллиардов долларов, или 27%, в OpenAI Group PBC, которая будет контролироваться некоммерческой организацией OpenAI Foundation, заявили компании. Фирма из Редмонда, штат Вашингтон, инвестировала 13,8 миллиарда долларов в OpenAI, а соглашение, заключенное во вторник, означает, что Microsoft получила почти в десять раз большую прибыль от своих инвестиций.

Акции Microsoft выросли на 2,5%, что снова подняло ее рыночную стоимость выше 4 триллионов долларов.

Соглашение сохраняет связь между двумя фирмами как минимум до 2032 года благодаря масштабному контракту на облачные вычисления, а Microsoft сохраняет некоторые права на продукты OpenAI и модели искусственного интеллекта до тех пор, даже если OpenAI достигнет общего искусственного интеллекта (AGI), точки, на которой системы искусственного интеллекта могут сравниться с хорошо образованным взрослым человеком.

Имея более 700 миллионов пользователей еженедельно по состоянию на сентябрь, ChatGPT взрывообразно набрал популярность, став лицом ИИ для многих потребителей после основания OpenAI как некоммерческой группы безопасности ИИ. По мере роста компании соглашение с Microsoft ограничивало возможности OpenAI привлекать средства от внешних инвесторов и заключать контракты на вычисления, поскольку наплыв пользователей ChatGPT и исследования новых моделей привели к резкому росту ее вычислительных потребностей.

"OpenAI завершила рекапитализацию, упростив свою корпоративную структуру", – заявил в своем блоге Брет Тейлор, председатель правления OpenAI Foundation. "Некоммерческая организация остается под контролем коммерческой организации и теперь имеет прямой путь к основным ресурсам до появления AGI".

Предыдущее соглашение Microsoft 2019 года содержало много положений, которые основывались на том моменте, когда OpenAI достигла этого момента, и новое соглашение требует независимой комиссии для проверки заявлений OpenAI о том, что она достигла AGI.

"OpenAI все еще сталкивается с постоянной проверкой относительно прозрачности, использования данных и надзора за безопасностью. Но в целом эта структура должна обеспечить более четкий путь для инноваций и подотчетности", – сказал Адам Сархан, генеральный директор 50 Park Investments.

Гил Лурия, руководитель отдела технологических исследований в DA Davidson, сказал, что соглашение "решает давнюю проблему организации OpenAI как некоммерческой организации и урегулирует права собственности на технологию в отношении Microsoft. Новая структура должна обеспечить больше ясности относительно инвестиционного пути OpenAI, тем самым способствуя дальнейшему сбору средств".

Microsoft также заявила, что заключила соглашение с OpenAI, по которому разработчик ChatGPT приобретет облачные вычислительные услуги Azure на сумму 250 миллиардов долларов. В обмен на это Microsoft больше не будет иметь права первого отказа от предоставления вычислительных услуг OpenAI.

Microsoft также заявила, что не будет иметь никаких прав на оборудование, производимое OpenAI. В марте OpenAI приобрела стартап IO Products давнего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва за 6,5 миллиарда долларов.

Дополнение

