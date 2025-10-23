ChatGPT Atlas від OpenAI анонсує нові функції браузера

OpenAI представила ChatGPT Atlas, веб-браузер на базі штучного інтелекту, що кидає виклик Google Chrome. Компанія вже анонсувала низку нових покращень, включаючи групи вкладок, блокувальник реклами та зміни до ключових функцій ШІ.

Компанія Сема Альтмана OpenAI продовжує впроваджувати генеративну модель штучного інтелекту у повсякдений інструмент для більшості людей земного шару - браузер. Після гучного запуску на цьому тижні та оголошення виклику Google Chrome, в компанії вже обіцяють низку нових покращень і приємних сюрпризів для користувачів. Передає УНН із посиланням на The Verge. Деталі У середу OpenAI вступив у боротьбі за майбутнє інтернету з випуском ChatGPT Atlas, веб-браузера на базі штучного інтелекту. Ідея можливої переваги, в рамках "виклику" Google та Apple в тому, аби генеративній ШІ надавав допомогу користувачеві щодо контексту як помічник, що завжди поряд. І таким чином, не виникало б необхідності переходу між різними вкладками.

Тим часом Адам Фрай, керівник Atlas в OpenAI, анонсував перші "покращення". Ідеться про низку нових функцій, які вже будуть додані в інтерфейс. Над ними команда розробників вже активно працює. Профілі вже скоро! - заявив шеф Atlas в OpenAI. Отже, скоро мають з'явитися групи вкладок і опціональний блокувальник реклами. Це будуть функції, що характерні для багатьох популярних інтернет-браузерів. Вони вже у списку "пост-запускних виправлень" для Atlas. Більшість з цих оновлень повинні з'явитися "протягом найближчих тижнів". Крім того, очікуються зміни до ключових функцій штучного інтелекту браузера. Пояснюється про що іде мова. Наразі ШІ-агент, що може виконувати дії за користувача, оступний лише тим, хто оплатив ChatGPT Plus та Pro. Є також бічна панель Ask ChatGPT, в основі якої інтеграція флагманського чат-бота компанії. Як обіцяє Фрай: Агент має отримати кращий час відгуку, надійнішу функцію "паузи" та покращену інтеграцію з такими продуктами, як Google Drive та хмарний Excel. - пише видання. Стосовно бічної панелі, розробники обіцяють легкість у використанні. Користувачі не виходячи з бічної панелі, зможуть вибирати різні проекти або моделі штучного інтелекту. Нагадаємо Компанія OpenAI на цьому тижні представила веб-браузер Atlas, побудований на основі ChatGPT, що має на меті конкурувати з Google Chrome. Він інтегрує функції ChatGPT для допомоги користувачам у повсякденних завданнях.