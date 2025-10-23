$41.760.01
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

ChatGPT Atlas от OpenAI анонсирует новые функции браузера

Киев • УНН

 • 588 просмотра

OpenAI представила ChatGPT Atlas, веб-браузер на базе искусственного интеллекта, бросающий вызов Google Chrome. Компания уже анонсировала ряд новых улучшений, включая группы вкладок, блокировщик рекламы и изменения в ключевых функциях ИИ.

ChatGPT Atlas от OpenAI анонсирует новые функции браузера

Компания Сэма Альтмана OpenAI продолжает внедрять генеративную модель искусственного интеллекта в повседневный инструмент для большинства людей земного шара — браузер. После громкого запуска на этой неделе и объявления вызова Google Chrome, в компании уже обещают ряд новых улучшений и приятных сюрпризов для пользователей.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

В среду OpenAI вступил в борьбу за будущее интернета с выпуском ChatGPT Atlas, веб-браузера на базе искусственного интеллекта. Идея возможного преимущества, в рамках "вызова" Google и Apple в том, чтобы генеративный ИИ оказывал помощь пользователю относительно контекста как помощник, который всегда рядом. И таким образом, не возникало бы необходимости перехода между различными вкладками.

Тем временем Адам Фрай, руководитель Atlas в OpenAI, анонсировал первые "улучшения". Речь идет о ряде новых функций, которые уже будут добавлены в интерфейс. Над ними команда разработчиков уже активно работает.

Профили уже скоро!

- заявил шеф Atlas в OpenAI.

Итак, скоро должны появиться группы вкладок и опциональный блокировщик рекламы. Это будут функции, характерные для многих популярных интернет-браузеров. Они уже в списке "пост-запускных исправлений" для Atlas. Большинство из этих обновлений должны появиться "в течение ближайших недель".

Кроме того, ожидаются изменения в ключевых функциях искусственного интеллекта браузера.

Объясняется, о чем идет речь. Сейчас ИИ-агент, который может выполнять действия за пользователя, доступен только тем, кто оплатил ChatGPT Plus и Pro. Есть также боковая панель Ask ChatGPT, в основе которой интеграция флагманского чат-бота компании.

Как обещает Фрай:

Агент должен получить лучшее время отклика, более надежную функцию "паузы" и улучшенную интеграцию с такими продуктами, как Google Drive и облачный Excel.

- пишет издание.

Что касается боковой панели, разработчики обещают легкость в использовании. Пользователи, не выходя из боковой панели, смогут выбирать различные проекты или модели искусственного интеллекта.

Напомним

Компания OpenAI на этой неделе представила веб-браузер Atlas, построенный на основе ChatGPT, который призван конкурировать с Google Chrome. Он интегрирует функции ChatGPT для помощи пользователям в повседневных задачах.

Игорь Тележников

Технологии
Техника
Бренд
Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ
Apple Inc.
Google