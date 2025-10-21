$41.760.03
OpenAI запускає веб-браузер Atlas на базі ChatGPT, кидаючи виклик Google Chrome

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Компанія OpenAI представила веб-браузер Atlas, побудований на основі ChatGPT, що має на меті конкурувати з Google Chrome. Він інтегрує функції ChatGPT для допомоги користувачам у повсякденних завданнях.

OpenAI запускає веб-браузер Atlas на базі ChatGPT, кидаючи виклик Google Chrome

Компанія OpenAI оголосила у вівторок про запуск власного веб-браузера Atlas, побудованого на основі популярної моделі штучного інтелекту ChatGPT. Він розроблений для того, щоб кинути виклик верховенству Google Chrome в епоху ШІ, пише УНН з посиланням на офіційний сайт Open AI.

Сьогодні ми запускаємо ChatGPT Atlas, наш новий веб-браузер (...) на базі ШІ та повністю побудований на ChatGPT 

– сказав генеральний директор OpenAI Сем Альман під час онлайн-демонстрації у вівторок.

Передбачається, що це буде своєрідний агент ChatGPT, який допоможе користувачам у повсякденних справах - замовити їжу, переглянути пошту чи виконувати прості завдання на біржах.

На кожній сторінці буде вкладка з ChatGPT, до якого можна швидко звернутися. Ця нова функція, повністю побудована на основі ChatGPT, найпопулярнішого споживчого розмовного ШІ, ставить новий виклик для конкурентів.

Доповнення

Сем Альтман повідомив, що уже з грудня ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів, які підтвердять свій вік. Він повідомив, що вже у грудні в ChatGPT з’явиться функція перевірки віку.

Після її запровадження повнолітнім користувачам відкриють доступ до контенту для дорослих. За словами співзасновника, суворі фільтри, які діяли раніше, були необхідні для захисту психічного здоров’я користувачів. Однак тепер, завдяки впровадженню нових інструментів, які дозволяють вчасно розпізнавати та коректно реагувати на чутливі ситуації, обмеження можна буде безпечно послабити.

Павло Зінченко

Технології
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT