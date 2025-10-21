$41.760.03
OpenAI запускает веб-браузер Atlas на базе ChatGPT, бросая вызов Google Chrome

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Компания OpenAI представила веб-браузер Atlas, построенный на основе ChatGPT, который призван конкурировать с Google Chrome. Он интегрирует функции ChatGPT для помощи пользователям в повседневных задачах.

OpenAI запускает веб-браузер Atlas на базе ChatGPT, бросая вызов Google Chrome

Компания OpenAI объявила во вторник о запуске собственного веб-браузера Atlas, построенного на основе популярной модели искусственного интеллекта ChatGPT. Он разработан для того, чтобы бросить вызов превосходству Google Chrome в эпоху ИИ, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Open AI.

Сегодня мы запускаем ChatGPT Atlas, наш новый веб-браузер (...) на базе ИИ и полностью построенный на ChatGPT 

– сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время онлайн-демонстрации во вторник.

Предполагается, что это будет своеобразный агент ChatGPT, который поможет пользователям в повседневных делах - заказать еду, просмотреть почту или выполнять простые задачи на биржах.

На каждой странице будет вкладка с ChatGPT, к которой можно быстро обратиться. Эта новая функция, полностью построенная на основе ChatGPT, самого популярного потребительского разговорного ИИ, ставит новый вызов для конкурентов.

Дополнение

Сэм Альтман сообщил, что уже с декабря ChatGPT разрешит эротический контент для совершеннолетних пользователей, которые подтвердят свой возраст. Он сообщил, что уже в декабре в ChatGPT появится функция проверки возраста.

После ее внедрения совершеннолетним пользователям откроют доступ к контенту для взрослых. По словам сооснователя, строгие фильтры, действовавшие ранее, были необходимы для защиты психического здоровья пользователей. Однако теперь, благодаря внедрению новых инструментов, которые позволяют вовремя распознавать и корректно реагировать на чувствительные ситуации, ограничения можно будет безопасно ослабить.

Павел Зинченко

Технологии
Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ