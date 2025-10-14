$41.610.01
Ексклюзив
15:21 • 10116 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 15629 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 13183 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 24254 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 17614 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 25374 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 14127 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 23256 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11811 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
14 жовтня, 11:14 • 10724 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
MIM-104 Patriot
ChatGPT
Дія (сервіс)
The New York Times
Золото

ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів вже з грудня

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що з грудня ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів після підтвердження віку. Це стало можливим завдяки запровадженню нових інструментів для розпізнавання чутливих ситуацій.

ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів вже з грудня

Уже з грудня ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів, які підтвердять свій вік. Про це повідомив генеральний директор компанії Сем Альтман у своєму X, пише УНН.

Він повідомив, що вже у грудні в ChatGPT з’явиться функція перевірки віку. Після її запровадження повнолітнім користувачам відкриють доступ до контенту для дорослих. За словами співзасновника, суворі фільтри, які діяли раніше, були необхідні для захисту психічного здоров’я користувачів. Однак тепер, завдяки впровадженню нових інструментів, які дозволяють вчасно розпізнавати та коректно реагувати на чутливі ситуації, обмеження можна буде безпечно послабити.

У міру впровадження вікового цензу та дотримуючись принципу "ставтеся до дорослих як до дорослих", ми дозволимо більше, включаючи еротику для повнолітніх користувачів 

- заявив Сем Альтман.

Раніше УНН писав, що OpenAI став найбільшим стартапом у світі після угоди, що дозволила співробітникам продати акції при оцінці в $500 млрд. Це підіймає OpenAI вище за SpaceX і збігається з переговорами про перетворення на комерційну компанію.

Альона Уткіна

Технології
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT
SpaceX