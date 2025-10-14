ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів вже з грудня
Київ • УНН
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що з грудня ChatGPT дозволить еротичний контент для повнолітніх користувачів після підтвердження віку. Це стало можливим завдяки запровадженню нових інструментів для розпізнавання чутливих ситуацій.
Він повідомив, що вже у грудні в ChatGPT з’явиться функція перевірки віку. Після її запровадження повнолітнім користувачам відкриють доступ до контенту для дорослих. За словами співзасновника, суворі фільтри, які діяли раніше, були необхідні для захисту психічного здоров’я користувачів. Однак тепер, завдяки впровадженню нових інструментів, які дозволяють вчасно розпізнавати та коректно реагувати на чутливі ситуації, обмеження можна буде безпечно послабити.
У міру впровадження вікового цензу та дотримуючись принципу "ставтеся до дорослих як до дорослих", ми дозволимо більше, включаючи еротику для повнолітніх користувачів
Раніше УНН писав, що OpenAI став найбільшим стартапом у світі після угоди, що дозволила співробітникам продати акції при оцінці в $500 млрд. Це підіймає OpenAI вище за SpaceX і збігається з переговорами про перетворення на комерційну компанію.