OpenAI випередив SpaceX, ставши найдорожчим стартапом у світі з оцінкою $500 млрд
Київ • УНН
OpenAI випередив SpaceX і став найбільшим стартапом у світі після того, як власник ChatGPT уклав угоду, яка допомогла співробітникам продати акції компанії при оцінці в 500 мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
За словами джерела, знайомого із ситуацією, нинішні та колишні співробітники OpenAI змогли продати акції колу інвесторів, включаючи Thrive Capital, SoftBank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX з Абу-Дабі та T. Rowe Price, на суму близько 6,6 мільярда доларів.
Угода піднімає OpenAI вище за оцінну вартість SpaceX в 400 мільярдів доларів і збігається з переломним моментом для компанії Сема Альтмана, яка веде переговори з Microsoft про перетворення на більш традиційну комерційну компанію, пише видання.
Шалений оптимізм щодо ШІ, як вказано, надав нового імпульсу бурхливому зростанню, який підштовхує акції технологічних компаній до історичних максимумів. Акції світових виробників мікросхем різко зросли, на тлі того, як інвестори поспішили інвестувати в цей сектор після нової неймовірно високої оцінки OpenAI. Угода компанії про постачання з групою південнокорейських виробників мікросхем та повідомлення про те, що Intel веде переговори про залучення Advanced Micro Devices як клієнта, лише посилили оптимізм, вказує видання.
За даними Bloomberg, цей оптимістичний настрій призвів до збільшення сукупної ринкової капіталізації індексу напівпровідників Філадельфійської фондової біржі (Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index) та індексу, що відстежує акції азійських компаній-виробників мікросхем, трохи більш ніж на 200 мільярдів доларів за останню сесію. Акції корейських виробників мікросхем продемонстрували одну із лідируючих позицій у зростанні у четвер, піднявши індекс Kospi до рекордного максимуму.