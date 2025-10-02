OpenAI обогнал SpaceX, став самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $500 млрд
Киев • УНН
OpenAI стал крупнейшим стартапом в мире после сделки, которая позволила сотрудникам продать акции при оценке в $500 млрд. Это поднимает OpenAI выше SpaceX и совпадает с переговорами о преобразовании в коммерческую компанию.
OpenAI опередил SpaceX и стал крупнейшим стартапом в мире после того, как владелец ChatGPT заключил сделку, которая помогла сотрудникам продать акции компании при оценке в 500 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По словам источника, знакомого с ситуацией, нынешние и бывшие сотрудники OpenAI смогли продать акции кругу инвесторов, включая Thrive Capital, SoftBank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price, на сумму около 6,6 миллиарда долларов.
Сделка поднимает OpenAI выше оценочной стоимости SpaceX в 400 миллиардов долларов и совпадает с переломным моментом для компании Сэма Альтмана, которая ведет переговоры с Microsoft о превращении в более традиционную коммерческую компанию, пишет издание.
Безумный оптимизм в отношении ИИ, как указано, придал новый импульс бурному росту, который подталкивает акции технологических компаний к историческим максимумам. Акции мировых производителей микросхем резко выросли на фоне того, как инвесторы поспешили инвестировать в этот сектор после новой невероятно высокой оценки OpenAI. Сделка компании о поставках с группой южнокорейских производителей микросхем и сообщения о том, что Intel ведет переговоры о привлечении Advanced Micro Devices в качестве клиента, лишь усилили оптимизм, указывает издание.
По данным Bloomberg, это оптимистичное настроение привело к увеличению совокупной рыночной капитализации индекса полупроводников Филадельфийской фондовой биржи (Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index) и индекса, отслеживающего акции азиатских компаний-производителей микросхем, чуть более чем на 200 миллиардов долларов за последнюю сессию. Акции корейских производителей микросхем продемонстрировали одну из лидирующих позиций в росте в четверг, подняв индекс Kospi до рекордного максимума.