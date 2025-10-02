$41.220.08
09:13
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 12005 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 16031 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 15721 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 26302 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
2 октября, 03:16 • 17097 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 19448 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
1 октября, 17:21 • 37018 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 50800 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30357 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
OpenAI обогнал SpaceX, став самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $500 млрд

Киев • УНН

 • 872 просмотра

OpenAI стал крупнейшим стартапом в мире после сделки, которая позволила сотрудникам продать акции при оценке в $500 млрд. Это поднимает OpenAI выше SpaceX и совпадает с переговорами о преобразовании в коммерческую компанию.

OpenAI обогнал SpaceX, став самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $500 млрд

OpenAI опередил SpaceX и стал крупнейшим стартапом в мире после того, как владелец ChatGPT заключил сделку, которая помогла сотрудникам продать акции компании при оценке в 500 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам источника, знакомого с ситуацией, нынешние и бывшие сотрудники OpenAI смогли продать акции кругу инвесторов, включая Thrive Capital, SoftBank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price, на сумму около 6,6 миллиарда долларов.

Сделка поднимает OpenAI выше оценочной стоимости SpaceX в 400 миллиардов долларов и совпадает с переломным моментом для компании Сэма Альтмана, которая ведет переговоры с Microsoft о превращении в более традиционную коммерческую компанию, пишет издание.

Рыночная капитализация Nvidia превысила 4,5 триллиона долларов01.10.25, 13:08 • 2274 просмотра

Безумный оптимизм в отношении ИИ, как указано, придал новый импульс бурному росту, который подталкивает акции технологических компаний к историческим максимумам. Акции мировых производителей микросхем резко выросли на фоне того, как инвесторы поспешили инвестировать в этот сектор после новой невероятно высокой оценки OpenAI. Сделка компании о поставках с группой южнокорейских производителей микросхем и сообщения о том, что Intel ведет переговоры о привлечении Advanced Micro Devices в качестве клиента, лишь усилили оптимизм, указывает издание.

По данным Bloomberg, это оптимистичное настроение привело к увеличению совокупной рыночной капитализации индекса полупроводников Филадельфийской фондовой биржи (Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index) и индекса, отслеживающего акции азиатских компаний-производителей микросхем, чуть более чем на 200 миллиардов долларов за последнюю сессию. Акции корейских производителей микросхем продемонстрировали одну из лидирующих позиций в росте в четверг, подняв индекс Kospi до рекордного максимума.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Intel
Сэм Альтман
OpenAI
SpaceX
Bloomberg L.P.
Майкрософт