Рыночная капитализация Nvidia превысила 4,5 триллиона долларов
Киев • УНН
Акции Nvidia выросли почти на 3%, увеличив рыночную капитализацию до 4,5 триллиона долларов. Это произошло на фоне роста инвестиций в ИИ-инфраструктуру и новых сделок, в частности с OpenAI и Meta.
Акции Nvidia во вторник достигли нового рекорда, поднявшись почти на 3%, что увеличило рыночную капитализацию производителя чипов до 4,5 триллиона долларов, пишет УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
За год акции выросли примерно на 39% и продолжают привлекать инвесторов на фоне того, как Nvidia наращивает темпы заключения сделок, укрепляя свои позиции в центре бума искусственного интеллекта.
На прошлой неделе OpenAI заявила, что Nvidia приобретет долю в ИИ-стартапе на сумму до 100 миллиардов долларов и построит центры обработки данных стоимостью сотни миллиардов долларов, оснащенные графическими процессорами Nvidia. Затем OpenAI объявила о пяти новых крупных центрах обработки данных совместно с Oracle, которые, как ожидается, будут оснащены сотнями тысяч графических процессоров. По словам компаний, весь проект Stargate обойдется в 500 миллиардов долларов.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что на продукцию Nvidia приходится около 70% затрат на новый центр обработки данных для ИИ.
Аналитики Citi во вторник повысили целевую цену акций Nvidia с 200 до 210 долларов, ссылаясь на прогноз роста затрат на ИИ-инфраструктуру после анонсов OpenAI.
"Мы считаем, что OpenAI обратилась к Nvidia за помощью, поскольку у Nvidia есть очень привлекательный продукт, а количество пользователей и потребляемых вычислительных мощностей на одного пользователя растет", - написал аналитик Citi Атиф Малик в своей заметке.
OpenAI - далеко не единственная компания, поскольку Meta, Google и другие компании также значительно увеличивают свои расходы на инфраструктуру.
CoreWeave, поставщик облачных услуг, крупным акционером которого является Nvidia, сообщил во вторник о достижении соглашения о поставке Meta услуг по ИИ-инфраструктуре на сумму 14,2 млрд долларов.
Акции Nvidia в этом году опережают по темпам роста все свои крупные компании-аналоги, за исключением производителя микросхем Broadcom, акции которого выросли примерно на 40%, чему также способствовал OpenAI.
