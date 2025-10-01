Рыночная капитализация Nvidia превысила 4,5 триллиона долларов

$41.140.18
Эксклюзив
06:00
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
1 октября, 05:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр
1 октября, 02:26
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
07:33
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico
08:02
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel
08:09
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя
11:02
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодня
10:37
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
06:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
1 октября, 05:00
Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и груш
30 сентября, 13:38
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
07:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды
30 сентября, 18:48
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены
30 сентября, 14:16
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов
30 сентября, 09:59
Рыночная капитализация Nvidia превысила 4,5 триллиона долларов

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Акции Nvidia выросли почти на 3%, увеличив рыночную капитализацию до 4,5 триллиона долларов. Это произошло на фоне роста инвестиций в ИИ-инфраструктуру и новых сделок, в частности с OpenAI и Meta.

Рыночная капитализация Nvidia превысила 4,5 триллиона долларов

Акции Nvidia во вторник достигли нового рекорда, поднявшись почти на 3%, что увеличило рыночную капитализацию производителя чипов до 4,5 триллиона долларов, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

За год акции выросли примерно на 39% и продолжают привлекать инвесторов на фоне того, как Nvidia наращивает темпы заключения сделок, укрепляя свои позиции в центре бума искусственного интеллекта.

На прошлой неделе OpenAI заявила, что Nvidia приобретет долю в ИИ-стартапе на сумму до 100 миллиардов долларов и построит центры обработки данных стоимостью сотни миллиардов долларов, оснащенные графическими процессорами Nvidia. Затем OpenAI объявила о пяти новых крупных центрах обработки данных совместно с Oracle, которые, как ожидается, будут оснащены сотнями тысяч графических процессоров. По словам компаний, весь проект Stargate обойдется в 500 миллиардов долларов.

OpenAI, Oracle и SoftBank планируют создать пять новых центров обработки данных для ИИ
24.09.25, 09:14

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что на продукцию Nvidia приходится около 70% затрат на новый центр обработки данных для ИИ.

Аналитики Citi во вторник повысили целевую цену акций Nvidia с 200 до 210 долларов, ссылаясь на прогноз роста затрат на ИИ-инфраструктуру после анонсов OpenAI.

"Мы считаем, что OpenAI обратилась к Nvidia за помощью, поскольку у Nvidia есть очень привлекательный продукт, а количество пользователей и потребляемых вычислительных мощностей на одного пользователя растет", - написал аналитик Citi Атиф Малик в своей заметке.

OpenAI - далеко не единственная компания, поскольку Meta, Google и другие компании также значительно увеличивают свои расходы на инфраструктуру.

CoreWeave, поставщик облачных услуг, крупным акционером которого является Nvidia, сообщил во вторник о достижении соглашения о поставке Meta услуг по ИИ-инфраструктуре на сумму 14,2 млрд долларов.

Акции Nvidia в этом году опережают по темпам роста все свои крупные компании-аналоги, за исключением производителя микросхем Broadcom, акции которого выросли примерно на 40%, чему также способствовал OpenAI.

OpenAI создает собственный AI-чип, чтобы меньше зависеть от Nvidia
05.09.25, 10:05

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
OpenAI
Google