Ринкова капіталізація Nvidia перевищила 4,5 трильйони доларів

Акції Nvidia у вівторок досягли нового рекорду, піднявшись майже на 3%, що збільшило ринкову капіталізацію виробника чіпів до 4,5 трильйона доларів, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

За рік акції зросли приблизно на 39% і продовжують залучати інвесторів, на тлі того, як Nvidia нарощує темпи укладання угод, зміцнюючи свої позиції у центрі буму штучного інтелекту.

Минулого тижня OpenAI заявила, що Nvidia придбає частку у ШІ-стартапі на суму до 100 мільярдів доларів і побудує центри обробки даних вартістю сотні мільярдів доларів, оснащені графічними процесорами Nvidia. Потім OpenAI оголосила про п'ять нових великих центрів обробки даних спільно з Oracle, які, як очікується, будуть оснащені сотнями тисяч графічних процесорів. За словами компаній, весь проект Stargate обійдеться в 500 мільярдів доларів.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що на продукцію Nvidia припадає близько 70% витрат на новий центр обробки даних для ШІ.

Аналітики Citi у вівторок підвищили цільову ціну акцій Nvidia з 200 до 210 доларів, посилаючись на прогноз зростання витрат на ШІ-інфраструктуру після анонсів OpenAI.

"Ми вважаємо, що OpenAI звернулася до Nvidia за допомогою, оскільки у Nvidia є дуже привабливий продукт, а кількість користувачів і споживаних обчислювальних потужностей на одного користувача зростає", - написав аналітик Citi Атіф Малік у своїй замітці.

OpenAI - далеко не єдина компанія, оскільки Meta, Google та інші компанії також значно збільшують свої витрати на інфраструктуру.

CoreWeave, постачальник хмарних послуг, великим акціонером якого є Nvidia, повідомив у вівторок про досягнення угоди про постачання Meta послуг з ШІ-інфраструктури на суму 14,2 млрд доларів.

Акції Nvidia цього року випереджають за темпами зростання усі свої великі компанії-аналоги, за винятком виробника мікросхем Broadcom, акції якого зросли приблизно на 40%, чому також сприяв OpenAI.

