10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
Ринкова капіталізація Nvidia перевищила 4,5 трильйони доларів

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Акції Nvidia зросли майже на 3%, збільшивши ринкову капіталізацію до 4,5 трильйона доларів. Це сталося на тлі зростання інвестицій у ШІ-інфраструктуру та нових угод, зокрема з OpenAI та Meta.

Ринкова капіталізація Nvidia перевищила 4,5 трильйони доларів

Акції Nvidia у вівторок досягли нового рекорду, піднявшись майже на 3%, що збільшило ринкову капіталізацію виробника чіпів до 4,5 трильйона доларів, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

За рік акції зросли приблизно на 39% і продовжують залучати інвесторів, на тлі того, як Nvidia нарощує темпи укладання угод, зміцнюючи свої позиції у центрі буму штучного інтелекту.

Минулого тижня OpenAI заявила, що Nvidia придбає частку у ШІ-стартапі на суму до 100 мільярдів доларів і побудує центри обробки даних вартістю сотні мільярдів доларів, оснащені графічними процесорами Nvidia. Потім OpenAI оголосила про п'ять нових великих центрів обробки даних спільно з Oracle, які, як очікується, будуть оснащені сотнями тисяч графічних процесорів. За словами компаній, весь проект Stargate обійдеться в 500 мільярдів доларів.

OpenAI, Oracle та SoftBank планують створити п'ять нових центрів обробки даних для ШІ24.09.25, 09:14 • 2717 переглядiв

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що на продукцію Nvidia припадає близько 70% витрат на новий центр обробки даних для ШІ.

Аналітики Citi у вівторок підвищили цільову ціну акцій Nvidia з 200 до 210 доларів, посилаючись на прогноз зростання витрат на ШІ-інфраструктуру після анонсів OpenAI.

"Ми вважаємо, що OpenAI звернулася до Nvidia за допомогою, оскільки у Nvidia є дуже привабливий продукт, а кількість користувачів і споживаних обчислювальних потужностей на одного користувача зростає", - написав аналітик Citi Атіф Малік у своїй замітці.

OpenAI - далеко не єдина компанія, оскільки Meta, Google та інші компанії також значно збільшують свої витрати на інфраструктуру.

CoreWeave, постачальник хмарних послуг, великим акціонером якого є Nvidia, повідомив у вівторок про досягнення угоди про постачання Meta послуг з ШІ-інфраструктури на суму 14,2 млрд доларів.

Акції Nvidia цього року випереджають за темпами зростання усі свої великі компанії-аналоги, за винятком виробника мікросхем Broadcom, акції якого зросли приблизно на 40%, чому також сприяв OpenAI.

OpenAI створює власний AI-чип, щоб менше залежати від Nvidia05.09.25, 10:05 • 5333 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
OpenAI
Google