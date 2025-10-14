ChatGPT разрешит эротический контент для совершеннолетних пользователей уже с декабря
Киев • УНН
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что с декабря ChatGPT разрешит эротический контент для совершеннолетних пользователей после подтверждения возраста. Это стало возможным благодаря внедрению новых инструментов для распознавания чувствительных ситуаций.
Он сообщил, что уже в декабре в ChatGPT появится функция проверки возраста. После ее внедрения совершеннолетним пользователям откроют доступ к контенту для взрослых. По словам соучредителя, строгие фильтры, действовавшие ранее, были необходимы для защиты психического здоровья пользователей. Однако теперь, благодаря внедрению новых инструментов, позволяющих своевременно распознавать и корректно реагировать на чувствительные ситуации, ограничения можно будет безопасно ослабить.
По мере внедрения возрастного ценза и придерживаясь принципа "относитесь к взрослым как к взрослым", мы разрешим больше, включая эротику для совершеннолетних пользователей
