OpenAI интегрирует ChatGPT со Spotify, путь для интерфейсов других онлайн-сервисов также открыт

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
07:13 • 6438 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 25880 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 56909 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 47368 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 49546 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 86758 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 34814 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 40861 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66978 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 78106 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
85%
753мм
Популярные новости
Руководитель Николаевского КЭУ растратил 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны6 октября, 22:50 • 16385 просмотра
Может ускорить эволюцию войны: Украина создала уникальный беспилотный надводный корабль6 октября, 23:24 • 18770 просмотра
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить03:01 • 7820 просмотра
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ04:42 • 14709 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT05:57 • 6782 просмотра
публикации
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 6472 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 40478 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 50265 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 86770 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 190690 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Себастьен Лекорню
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 16111 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 69801 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 65904 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 141266 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 72756 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель
Truth Social
Spotify

OpenAI интегрирует ChatGPT со Spotify, путь для интерфейсов других онлайн-сервисов также открыт

Киев • УНН

 • 232 просмотра

OpenAI внедряет интеграцию ChatGPT с различными приложениями, включая Spotify, что позволит пользователям Premium и Free привязать свои учетные записи. Это совпало с выпуском SDK, упрощающего подключение чат-бота к сторонним программам.

OpenAI интегрирует ChatGPT со Spotify, путь для интерфейсов других онлайн-сервисов также открыт

Возможно, в дальнейшем переключаться между окнами Spotify или Canva уже не потребуется — запрос ChatGPT обеспечит удобное подключение. Об этом пишет УНН со ссылкой на NME, Bloomberg и Wired.

Подробности

Недавно стриминговая платформа Spotify объявила, что пользователи Premium и Free теперь смогут привязать свои учетные записи к большой языковой модели OpenAI ChatGPT. Также OpenAI объявили об упрощении подключения чат-бота ChatGPT к сторонним приложениям.

Нововведения совпали с выпуском разработки программного обеспечения SDK, которое позволит компаниям адаптировать свои приложения для полной совместимости с популярной системой чат-ботов на основе искусственного интеллекта.

Пользователи смогут использовать приложения, интегрированные в новую функцию, упоминая их непосредственно во время разговора или используя предложение, сгенерированное самим ChatGPT

- говорится в пояснении.

Аудитория OpenAI растет

Согласно последним подсчетам, ChatGPT получил более 800 миллионов активных пользователей, процесс обновляется еженедельно. Но разные люди имеют разнообразные потребности, поэтому компания OpenAI объявила об интеграции программ

Уже известно, что ChatGPT способен взаимодействовать с приложениями компаний Spotify, Figma, Coursera, Canva и нескольких других. В то же время сотрудничество с другими разработчиками для расширения каталога продолжается.

Напомним

Основатель стриминговой платформы Spotify Даниэль Эк покидает пост генерального директора и становится исполнительным председателем правления компании.

Wikimedia представила проект в Германии, который позволяет системам ИИ легче работать с Википедией и Викиданными.

OpenAI обогнал SpaceX, став самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $500 млрд02.10.25, 12:19 • 2747 просмотров

Игорь Тележников

Технологии
OpenAI
ЧатГПТ
Bloomberg L.P.
Spotify