OpenAI интегрирует ChatGPT со Spotify, путь для интерфейсов других онлайн-сервисов также открыт

OpenAI внедряет интеграцию ChatGPT с различными приложениями, включая Spotify, что позволит пользователям Premium и Free привязать свои учетные записи. Это совпало с выпуском SDK, упрощающего подключение чат-бота к сторонним программам.

Возможно, в дальнейшем переключаться между окнами Spotify или Canva уже не потребуется — запрос ChatGPT обеспечит удобное подключение. Об этом пишет УНН со ссылкой на NME, Bloomberg и Wired. Подробности Недавно стриминговая платформа Spotify объявила, что пользователи Premium и Free теперь смогут привязать свои учетные записи к большой языковой модели OpenAI ChatGPT. Также OpenAI объявили об упрощении подключения чат-бота ChatGPT к сторонним приложениям. Нововведения совпали с выпуском разработки программного обеспечения SDK, которое позволит компаниям адаптировать свои приложения для полной совместимости с популярной системой чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Пользователи смогут использовать приложения, интегрированные в новую функцию, упоминая их непосредственно во время разговора или используя предложение, сгенерированное самим ChatGPT - говорится в пояснении. Аудитория OpenAI растет Согласно последним подсчетам, ChatGPT получил более 800 миллионов активных пользователей, процесс обновляется еженедельно. Но разные люди имеют разнообразные потребности, поэтому компания OpenAI объявила об интеграции программ Уже известно, что ChatGPT способен взаимодействовать с приложениями компаний Spotify, Figma, Coursera, Canva и нескольких других. В то же время сотрудничество с другими разработчиками для расширения каталога продолжается. Напомним Основатель стриминговой платформы Spotify Даниэль Эк покидает пост генерального директора и становится исполнительным председателем правления компании. Wikimedia представила проект в Германии, который позволяет системам ИИ легче работать с Википедией и Викиданными. OpenAI обогнал SpaceX, став самым дорогим стартапом в мире с оценкой в $500 млрд