OpenAI інтегрує ChatGPT зі Spotify, шлях для інтерфейсів інших онлайн-сервісів також відкрито

Ексклюзив
07:13 • 6546 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 25944 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 56952 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 47407 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 49575 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 86794 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 34818 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40864 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66980 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78108 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни6 жовтня, 22:50 • 16385 перегляди
Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель 6 жовтня, 23:24 • 18770 перегляди
Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть03:01 • 7820 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ04:42 • 14709 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT05:57 • 6782 перегляди
Публікації
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 6554 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 40493 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 50279 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 86794 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 190705 перегляди
OpenAI інтегрує ChatGPT зі Spotify, шлях для інтерфейсів інших онлайн-сервісів також відкрито

Київ • УНН

 • 236 перегляди

OpenAI впроваджує інтеграцію ChatGPT з різними додатками, включаючи Spotify, що дозволить користувачам Premium та Free прив'язати свої облікові записи. Це співпало з випуском SDK, що спрощує підключення чат-боту до сторонніх програм.

OpenAI інтегрує ChatGPT зі Spotify, шлях для інтерфейсів інших онлайн-сервісів також відкрито

Можливо у подальшому, перемикатися між вікнами Spotify або Canva вже буде не потрібно, - запит ChatGPT здійснить зручне під'єднання. Про це пише УНН із посиланням на NME, Bloomberg та Wired.

Деталі

Нещодавно стрімінгова платформа Spotify оголосила, що користувачі' Premium та Free тепер зможуть прив’язати свої облікові записи до великої мовної моделі OpenAI ChatGPT. У також OpenAI оголосили про спрощення у підключенні чат-боту ChatGPT до сторонніх програм.

Нововведення співпали з випуском розробки програмного забезпечення SDK, яке дозволить компаніям адаптувати свої програми для повної сумісності з популярною системою чат-ботів на основі штучного інтелекту.

Користувачі зможуть використовувати програми, інтегровані в нову функцію, згадуючи їх безпосередньо під час розмови або використовуючи пропозицію, згенеровану самим ChatGPT

- ідеться у поясненні. 

Аудіторія OpenAI зростає

Згідно з останніми підрахунками, ChatGPT отримав понад 800 мільйонів активних користувачів, процес оновлюється щотижня. Але різні люди мають різноманітні потреби, тож компанія OpenAI оголосила про інтеграцію програм

Вде відомо, що ChatGPT спроможний взаємодіяти з додатками компаній Spotify, Figma, Coursera, Canva та декількох інших. Водночас співпраця з іншими розробниками для розширення каталогу триває.

Нагадаємо

Засновник стрімінгової платформи Spotify Даніель Ек залишає посаду генерального директора та стає виконавчим головою правління компанії.

Wikimedia представила проєкт у Німеччині, що дозволяє системам ШІ легше працювати з Вікіпедією та Вікіданими.

Ігор Тележніков

Технології
OpenAI
ChatGPT
Bloomberg
Spotify