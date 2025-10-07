OpenAI інтегрує ChatGPT зі Spotify, шлях для інтерфейсів інших онлайн-сервісів також відкрито
Київ • УНН
OpenAI впроваджує інтеграцію ChatGPT з різними додатками, включаючи Spotify, що дозволить користувачам Premium та Free прив'язати свої облікові записи. Це співпало з випуском SDK, що спрощує підключення чат-боту до сторонніх програм.
Можливо у подальшому, перемикатися між вікнами Spotify або Canva вже буде не потрібно, - запит ChatGPT здійснить зручне під'єднання. Про це пише УНН із посиланням на NME, Bloomberg та Wired.
Деталі
Нещодавно стрімінгова платформа Spotify оголосила, що користувачі' Premium та Free тепер зможуть прив’язати свої облікові записи до великої мовної моделі OpenAI ChatGPT. У також OpenAI оголосили про спрощення у підключенні чат-боту ChatGPT до сторонніх програм.
Нововведення співпали з випуском розробки програмного забезпечення SDK, яке дозволить компаніям адаптувати свої програми для повної сумісності з популярною системою чат-ботів на основі штучного інтелекту.
Користувачі зможуть використовувати програми, інтегровані в нову функцію, згадуючи їх безпосередньо під час розмови або використовуючи пропозицію, згенеровану самим ChatGPT
Аудіторія OpenAI зростає
Згідно з останніми підрахунками, ChatGPT отримав понад 800 мільйонів активних користувачів, процес оновлюється щотижня. Але різні люди мають різноманітні потреби, тож компанія OpenAI оголосила про інтеграцію програм
Вде відомо, що ChatGPT спроможний взаємодіяти з додатками компаній Spotify, Figma, Coursera, Canva та декількох інших. Водночас співпраця з іншими розробниками для розширення каталогу триває.
