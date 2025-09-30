Засновник Spotify Даніель Ек залишає посаду генерального директора

Засновник стрімінгової платформи Spotify Даніель Ек залишає посаду генерального директора та стає виконавчим головою правління компанії. Про це повідомила сама компанія у вівторок, інформацію передає Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Стокгольмський стрімінговий гігант повідомив, що Ека замінять два його заступники – головний директор з продуктів і технологій Густав Седерстрем та головний бізнес-директор Алекс Норстрем, які стануть співгенеральними директорами з 1 січня.

Ця зміна просто узгоджує назви з тим, як ми вже працюємо – зазначив Ек.

У пресрелізі Spotify підкреслили, що крок "формалізує" структуру, яка фактично діяла з 2023 року, коли Седерстрем і Норстрем вже значною мірою керували стратегічним розвитком та операційним виконанням.

Я уже передав цій парі значну частину повсякденного управління та стратегічного керівництва – додав Ек.

У новій ролі виконавчого голови правління він планує зосередитися на "довгостроковій дузі" Spotify. Під час онлайн-сесії запитань та відповідей він пояснив: "Моя нова роль не буде церемоніальною, якої могли б очікувати інвестори з американською точкою зору. У Європі голова правління зазвичай досить активний у бізнесі та виступає представником певних зацікавлених сторін, таких як уряди".

YouTube заплатить Трампу майже 25 млн доларів: частина коштів піде на облаштування бальної зали в Білому домі

Ек також зазначив, що бачить великі можливості для зростання, зокрема на ринках Азії та Африки, де потокове передавання ще не набуло широкого розповсюдження, а також у сфері нових технологій, зокрема штучного інтелекту: "Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб ми дивилися за роги, зосереджувалися на довгостроковій перспективі".

З моменту заснування компанії близько двох десятиліть тому Spotify змінив музичну індустрію та став піонером сучасного стрімінгу. Платформа налічує понад 700 мільйонів підписників і містить понад 100 мільйонів пісень, 7 мільйонів подкастів та 350 тисяч аудіокниг.

З Tesla, xAI та X масово йдуть керівники через виснажливу роботу та політичні розбіжності з Маском – FT