Основатель Spotify Даниэль Эк покидает пост генерального директора

$41.320.16
48.440.03
ukenru
17:35 • 2268 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
16:26 • 7888 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
13:32 • 25854 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 27217 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 38406 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 63629 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 32413 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 26978 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23754 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21537 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.6м/с
53%
758мм
Популярные новости
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo30 сентября, 08:08 • 32121 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа30 сентября, 08:56 • 31719 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 34687 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 21637 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек30 сентября, 10:49 • 22679 просмотра
публикации
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
13:32 • 25854 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 16657 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 63629 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 77024 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 73689 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Польша
Харьков
Реклама
УНН Lite
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены14:16 • 8292 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 21683 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 34733 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 29747 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 31453 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Spotify
Хранитель
ЧатГПТ

Основатель Spotify Даниэль Эк покидает пост генерального директора

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Даниэль Эк, основатель Spotify, покидает пост генерального директора, переходя на роль исполнительного председателя правления. Его заменят со-генеральные директора Густав Седерстрем и Алекс Норстрем с 1 января.

Основатель Spotify Даниэль Эк покидает пост генерального директора

Основатель стриминговой платформы Spotify Даниэль Эк покидает пост генерального директора и становится исполнительным председателем правления компании. Об этом сообщила сама компания во вторник, информацию передает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Стокгольмский стриминговый гигант сообщил, что Эка заменят два его заместителя – главный директор по продуктам и технологиям Густав Седерстрем и главный бизнес-директор Алекс Норстрем, которые станут согенеральными директорами с 1 января.

Это изменение просто согласовывает названия с тем, как мы уже работаем

– отметил Эк.

В пресс-релизе Spotify подчеркнули, что шаг "формализует" структуру, которая фактически действовала с 2023 года, когда Седерстрем и Норстрем уже в значительной степени руководили стратегическим развитием и операционным исполнением.

Я уже передал этой паре значительную часть повседневного управления и стратегического руководства

– добавил Эк.

В новой роли исполнительного председателя правления он планирует сосредоточиться на "долгосрочной дуге" Spotify. Во время онлайн-сессии вопросов и ответов он пояснил: "Моя новая роль не будет церемониальной, какой могли бы ожидать инвесторы с американской точкой зрения. В Европе председатель правления обычно достаточно активен в бизнесе и выступает представителем определенных заинтересованных сторон, таких как правительства".

YouTube заплатит Трампу почти 25 млн долларов: часть средств пойдет на обустройство бального зала в Белом доме30.09.25, 05:41 • 3632 просмотра

Эк также отметил, что видит большие возможности для роста, в частности на рынках Азии и Африки, где потоковая передача еще не получила широкого распространения, а также в сфере новых технологий, в частности искусственного интеллекта: "Я буду продолжать настаивать на том, чтобы мы смотрели за углы, сосредоточивались на долгосрочной перспективе".

С момента основания компании около двух десятилетий назад Spotify изменил музыкальную индустрию и стал пионером современного стриминга. Платформа насчитывает более 700 миллионов подписчиков и содержит более 100 миллионов песен, 7 миллионов подкастов и 350 тысяч аудиокниг.

Из Tesla, xAI и X массово уходят руководители из-за изнурительной работы и политических разногласий с Маском – FT30.09.25, 19:19 • 1466 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Тесла, Инк.
Хранитель
Даниэль Эк
Spotify
Илон Маск
Азия
Африка