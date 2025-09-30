Основатель Spotify Даниэль Эк покидает пост генерального директора

Основатель стриминговой платформы Spotify Даниэль Эк покидает пост генерального директора и становится исполнительным председателем правления компании. Об этом сообщила сама компания во вторник, информацию передает The Guardian, пишет УНН.

Стокгольмский стриминговый гигант сообщил, что Эка заменят два его заместителя – главный директор по продуктам и технологиям Густав Седерстрем и главный бизнес-директор Алекс Норстрем, которые станут согенеральными директорами с 1 января.

Это изменение просто согласовывает названия с тем, как мы уже работаем – отметил Эк.

В пресс-релизе Spotify подчеркнули, что шаг "формализует" структуру, которая фактически действовала с 2023 года, когда Седерстрем и Норстрем уже в значительной степени руководили стратегическим развитием и операционным исполнением.

Я уже передал этой паре значительную часть повседневного управления и стратегического руководства – добавил Эк.

В новой роли исполнительного председателя правления он планирует сосредоточиться на "долгосрочной дуге" Spotify. Во время онлайн-сессии вопросов и ответов он пояснил: "Моя новая роль не будет церемониальной, какой могли бы ожидать инвесторы с американской точкой зрения. В Европе председатель правления обычно достаточно активен в бизнесе и выступает представителем определенных заинтересованных сторон, таких как правительства".

Эк также отметил, что видит большие возможности для роста, в частности на рынках Азии и Африки, где потоковая передача еще не получила широкого распространения, а также в сфере новых технологий, в частности искусственного интеллекта: "Я буду продолжать настаивать на том, чтобы мы смотрели за углы, сосредоточивались на долгосрочной перспективе".

С момента основания компании около двух десятилетий назад Spotify изменил музыкальную индустрию и стал пионером современного стриминга. Платформа насчитывает более 700 миллионов подписчиков и содержит более 100 миллионов песен, 7 миллионов подкастов и 350 тысяч аудиокниг.

