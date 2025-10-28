Microsoft та OpenAI уклали нову угоду, внаслідок якої розробника ChatGPT оцінили у 500 млрд доларів

$42.070.07
Ексклюзив
14:36 • 2550 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12455 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27702 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21877 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21219 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 18998 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15913 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38503 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30141 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13325 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Погода
+9°
3.4м/с
72%
742мм
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27702 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38503 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 30141 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 5166 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 5208 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28738 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38503 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37078 перегляди
Microsoft та OpenAI уклали нову угоду, внаслідок якої розробника ChatGPT оцінили у 500 млрд доларів

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Microsoft та OpenAI домовилися про реструктуризацію розробника ChatGPT в корпорацію суспільного блага, оцінивши OpenAI у 500 мільярдів доларів. Це надає компанії більше свободи в бізнес-операціях та усуває обмеження на залучення капіталу.

Microsoft та OpenAI уклали нову угоду, внаслідок якої розробника ChatGPT оцінили у 500 млрд доларів

Microsoft та OpenAI досягли угоди, яка дозволить розробнику ChatGPT реструктуризуватися в корпорацію суспільного блага, оцінивши OpenAI у 500 мільярдів доларів та надаючи йому більше свободи в бізнес-операціях. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Угода усуває основне обмеження на залучення капіталу для OpenAI, яке існувало з 2019 року, коли компанія підписала угоду з Microsoft, яка надала технологічному гіганту права на значну частину роботи OpenAI в обмін на дорогі хмарні обчислювальні послуги, необхідні для її виконання. Оскільки сервіс ChatGPT стрімко зростав у популярності, ці обмеження стали помітним джерелом напруженості між двома компаніями.

Microsoft все ще володітиме часткою близько 135 мільярдів доларів, або 27%, в OpenAI Group PBC, яка контролюватиметься некомерційною організацією OpenAI Foundation, заявили компанії. Фірма з Редмонда, штат Вашингтон, інвестувала 13,8 мільярда доларів у OpenAI, а угода, укладена у вівторок, означає, що Microsoft отримала майже вдесятеро більший прибуток від своїх інвестицій.

Акції Microsoft зросли на 2,5%, що знову підняло її ринкову вартість вище 4 трильйонів доларів.

Угода зберігає зв'язок між двома фірмами щонайменше до 2032 року завдяки масштабному контракту на хмарні обчислення, а Microsoft зберігає деякі права на продукти OpenAI та моделі штучного інтелекту до того часу, навіть якщо OpenAI досягне загального штучного інтелекту (AGI), точки, на якій системи штучного інтелекту можуть зрівнятися з добре освіченою дорослою людиною.

OpenAI інтегрує ChatGPT зі Spotify, шлях для інтерфейсів інших онлайн-сервісів також відкрито07.10.25, 10:47 • 2088 переглядiв

Маючи понад 700 мільйонів користувачів щотижня станом на вересень, ChatGPT вибухово набув популярності, ставши обличчям ШІ для багатьох споживачів після заснування OpenAI як некомерційної групи безпеки ШІ. У міру зростання компанії угода з Microsoft обмежувала можливості OpenAI залучати кошти від зовнішніх інвесторів та укладати контракти на обчислення, оскільки наплив користувачів ChatGPT та дослідження нових моделей призвели до різкого зростання її обчислювальних потреб.

"OpenAI завершила рекапіталізацію, спростивши свою корпоративну структуру", – заявив у своєму блозі Брет Тейлор, голова правління OpenAI Foundation. "Некомерційна організація залишається під контролем комерційної організації та тепер має прямий шлях до основних ресурсів до появи AGI".

Попередня угода Microsoft 2019 року містила багато положень, які ґрунтувалися на тому моменті, коли OpenAI досягла цього моменту, і нова угода вимагає незалежної комісії для перевірки заяв OpenAI про те, що вона досягла AGI.

"OpenAI все ще стикається з постійною перевіркою щодо прозорості, використання даних та нагляду за безпекою. Але загалом ця структура має забезпечити чіткіший шлях для інновацій та підзвітності", – сказав Адам Сархан, генеральний директор 50 Park Investments.

Гіл Лурія, керівник відділу технологічних досліджень у DA Davidson, сказав, що угода "вирішує давню проблему організації OpenAI як некомерційної організації та врегульовує права власності на технологію стосовно Microsoft. Нова структура має забезпечити більше ясності щодо інвестиційного шляху OpenAI, тим самим сприяючи подальшому збору коштів".

Microsoft також заявила, що уклала угоду з OpenAI, за якою розробник ChatGPT придбає хмарні обчислювальні послуги Azure на суму 250 мільярдів доларів. В обмін на це Microsoft більше не матиме права першої відмови від надання обчислювальних послуг OpenAI.

Microsoft також заявила, що не матиме жодних прав на обладнання, вироблене OpenAI. У березні OpenAI придбала стартап IO Products давнього керівника відділу дизайну Apple Джоні Айва за 6,5 мільярда доларів.

Доповнення

Компанія Сема Альтмана OpenAI продовжує впроваджувати генеративну модель штучного інтелекту у повсякдений інструмент для більшості людей земного шару - браузер. Після гучного запуску на цьому тижні та оголошення виклику Google Chrome, в компанії вже обіцяють низку нових покращень і приємних сюрпризів для користувачів.

Антоніна Туманова

