Черговий збій у Microsoft Azure порушив роботу кількох авіаоператорів
Київ • УНН
Збій у Microsoft Azure викликав технічні проблеми у Alaska Air Group Inc., вплинувши на роботу вебсайтів Alaska Airlines та Hawaiian Airlines. Це вже третій збій сторонніх систем цього року, що торкнувся авіаперевізника.
Глобальний збій у хмарному сервісі Microsoft Azure спричинив технічні проблеми у роботі Alaska Air Group Inc., менш ніж через тиждень після масштабного ІТ-збою, який призвів до скасування сотень рейсів компанії. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Як повідомили в Alaska Air, технічна несправність вплинула на роботу ключових систем, зокрема вебсайтів Alaska Airlines та Hawaiian Airlines, що ускладнило онлайн-реєстрацію пасажирів.
Пасажирам, які не можуть зареєструватися онлайн, радимо звернутися до агентів в аеропортах і прибувати раніше, щоб встигнути на рейс
Представники Alaska Air відмовилися коментувати ситуацію детальніше, однак за даними FlightAware, польоти наразі здійснюються за графіком.
Це вже третій технічний збій сторонніх систем цього року, який вплинув на діяльність Alaska Air Group – материнської компанії Alaska Airlines і Hawaiian Airlines. Минулого тижня авіаперевізник через ІТ-проблему був змушений скасувати понад 400 рейсів, що торкнулося близько 49 тисяч пасажирів.
