18:25 • 6952 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 15105 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 20250 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 52401 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 34928 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 56181 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 29640 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 80190 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48894 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47680 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Черговий збій у Microsoft Azure порушив роботу кількох авіаоператорів

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Збій у Microsoft Azure викликав технічні проблеми у Alaska Air Group Inc., вплинувши на роботу вебсайтів Alaska Airlines та Hawaiian Airlines. Це вже третій збій сторонніх систем цього року, що торкнувся авіаперевізника.

Черговий збій у Microsoft Azure порушив роботу кількох авіаоператорів

Глобальний збій у хмарному сервісі Microsoft Azure спричинив технічні проблеми у роботі Alaska Air Group Inc., менш ніж через тиждень після масштабного ІТ-збою, який призвів до скасування сотень рейсів компанії. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в Alaska Air, технічна несправність вплинула на роботу ключових систем, зокрема вебсайтів Alaska Airlines та Hawaiian Airlines, що ускладнило онлайн-реєстрацію пасажирів.

Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою капіталізацією понад 5 трильйонів доларів – ШІ підживив рекордне зростання29.10.25, 16:55 • 2194 перегляди

Пасажирам, які не можуть зареєструватися онлайн, радимо звернутися до агентів в аеропортах і прибувати раніше, щоб встигнути на рейс 

– зазначили у компанії. 

Представники Alaska Air відмовилися коментувати ситуацію детальніше, однак за даними FlightAware, польоти наразі здійснюються за графіком.

Це вже третій технічний збій сторонніх систем цього року, який вплинув на діяльність Alaska Air Group – материнської компанії Alaska Airlines і Hawaiian Airlines. Минулого тижня авіаперевізник через ІТ-проблему був змушений скасувати понад 400 рейсів, що торкнулося близько 49 тисяч пасажирів.

Microsoft та OpenAI уклали нову угоду, внаслідок якої розробника ChatGPT оцінили у 500 млрд доларів28.10.25, 17:10 • 2612 переглядiв

Степан Гафтко

