Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою капіталізацією понад 5 трильйонів доларів – ШІ підживив рекордне зростання
Київ • УНН
Компанія Nvidia досягла ринкової вартості понад 5 трильйонів доларів, що стало наслідком буму штучного інтелекту. Її акції зросли у 12 разів з 2022 року, а чіпи H100 та Blackwell стали основою для найбільших мовних моделей.
Американська компанія Nvidia увійшла в історію, ставши першою корпорацією, чия ринкова вартість перевищила 5 трильйонів доларів. Це стало наслідком стрімкого підйому на хвилі глобального буму штучного інтелекту, який перетворив виробника графічних процесорів із нішевого гравця на лідера всієї індустрії ШІ. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
З моменту появи ChatGPT у 2022 році акції Nvidia зросли у 12 разів, а її чіпи H100 і Blackwell стали основою для найбільших мовних моделей та проєктів, зокрема ChatGPT і xAI Ілона Маска.
Досягнення Nvidia ринкової капіталізації в 5 трильйонів доларів – це більше, ніж просто віха; це заява, оскільки Nvidia пройшла шлях від виробника чіпів до творця галузі
Ринковий ривок Nvidia лише за три місяці після подолання позначки у 4 трильйони доларів зробив компанію дорожчою за весь ринок криптовалют і прирівняв її до половини європейського індексу Stoxx 600.
Після низки гучних анонсів акції компанії зросли на 4,6%. Генеральний директор Дженсен Хуанг повідомив про замовлення на AI-чіпи на суму 500 мільярдів доларів і заявив про плани побудувати сім суперкомп’ютерів для уряду США.
Microsoft та OpenAI уклали нову угоду, внаслідок якої розробника ChatGPT оцінили у 500 млрд доларів28.10.25, 17:10 • 2544 перегляди
За даними Reuters, частка Хуанга у компанії наразі оцінюється у 179,2 мільярда доларів, що робить його восьмим найбагатшим у світі за версією Forbes.
Водночас аналітики застерігають, що стрімке зростання оцінок може свідчити про зародження нової технологічної "бульбашки".
Поточна експансія штучного інтелекту залежить від кількох домінуючих гравців, які фінансують потужності один одного. Якщо інвестори почнуть вимагати реальної віддачі замість обіцянок зростання, маховик може зупинитися
Після Nvidia планку у 4 трильйони доларів уже подолали Apple та Microsoft, що підкреслює зростаючу вагу технологічних гігантів у світових фондових індексах S&P 500 та Nasdaq 100.
Ринкова вартість Apple досягла 4 трильйонів доларів - Bloomberg28.10.25, 16:13 • 2040 переглядiв