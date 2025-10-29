Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою капіталізацією понад 5 трильйонів доларів – ШІ підживив рекордне зростання

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
14:53 • 5634 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 30382 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 23985 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 40266 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 25328 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70464 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 47522 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 46905 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114146 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59214 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 77918 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 49820 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 42075 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29 жовтня, 08:48 • 25925 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 30789 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 30365 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 40254 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 31073 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70458 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 78230 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Покровськ
Китай
Реклама
УНН Lite
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 10629 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 42289 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 50039 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 34020 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 36110 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Boeing 737 MAX
MIM-104 Patriot

Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою капіталізацією понад 5 трильйонів доларів – ШІ підживив рекордне зростання

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Компанія Nvidia досягла ринкової вартості понад 5 трильйонів доларів, що стало наслідком буму штучного інтелекту. Її акції зросли у 12 разів з 2022 року, а чіпи H100 та Blackwell стали основою для найбільших мовних моделей.

Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою капіталізацією понад 5 трильйонів доларів – ШІ підживив рекордне зростання

Американська компанія Nvidia увійшла в історію, ставши першою корпорацією, чия ринкова вартість перевищила 5 трильйонів доларів. Це стало наслідком стрімкого підйому на хвилі глобального буму штучного інтелекту, який перетворив виробника графічних процесорів із нішевого гравця на лідера всієї індустрії ШІ. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

З моменту появи ChatGPT у 2022 році акції Nvidia зросли у 12 разів, а її чіпи H100 і Blackwell стали основою для найбільших мовних моделей та проєктів, зокрема ChatGPT і xAI Ілона Маска.

Досягнення Nvidia ринкової капіталізації в 5 трильйонів доларів – це більше, ніж просто віха; це заява, оскільки Nvidia пройшла шлях від виробника чіпів до творця галузі 

– наголосив старший аналітик Hargreaves Lansdown Метт Бріцман.

Ринковий ривок Nvidia лише за три місяці після подолання позначки у 4 трильйони доларів зробив компанію дорожчою за весь ринок криптовалют і прирівняв її до половини європейського індексу Stoxx 600.

Після низки гучних анонсів акції компанії зросли на 4,6%. Генеральний директор Дженсен Хуанг повідомив про замовлення на AI-чіпи на суму 500 мільярдів доларів і заявив про плани побудувати сім суперкомп’ютерів для уряду США. 

Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг

Microsoft та OpenAI уклали нову угоду, внаслідок якої розробника ChatGPT оцінили у 500 млрд доларів28.10.25, 17:10 • 2544 перегляди

За даними Reuters, частка Хуанга у компанії наразі оцінюється у 179,2 мільярда доларів, що робить його восьмим найбагатшим у світі за версією Forbes.

Водночас аналітики застерігають, що стрімке зростання оцінок може свідчити про зародження нової технологічної "бульбашки".

Поточна експансія штучного інтелекту залежить від кількох домінуючих гравців, які фінансують потужності один одного. Якщо інвестори почнуть вимагати реальної віддачі замість обіцянок зростання, маховик може зупинитися 

– попередив керівник Tuttle Capital Management Метью Таттл.

Після Nvidia планку у 4 трильйони доларів уже подолали Apple та Microsoft, що підкреслює зростаючу вагу технологічних гігантів у світових фондових індексах S&P 500 та Nasdaq 100.

Ринкова вартість Apple досягла 4 трильйонів доларів - Bloomberg28.10.25, 16:13 • 2040 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Техніка
Тренд
Бренд
OpenAI
ChatGPT
Forbes
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Microsoft
Apple