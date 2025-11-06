На Уолл-стріт знову обвал: технологічні акції тиснуть індекси до двотижневих мінімумів – Reuters

Американські фондові ринки у четвер завершили торги різким падінням – індекси S&P 500, Nasdaq і Dow Jones знизилися до найнижчих рівнів за останні два тижні через відновлення розпродажу технологічних компаній і побоювання щодо економічної стабільності США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Акції гігантів Microsoft і Nvidia втратили 1,8% та 3% відповідно, потягнувши за собою сектор інформаційних технологій. Індекс напівпровідників SOX просів на 2,4%. Компанія Qualcomm впала майже на 5% після попередження про можливе скорочення замовлень від Samsung, а DoorDash втратила 16,5% після слабкого звіту про прибутки.

Сектор споживчих товарів також зазнав втрат – акції Tapestry знизилися на понад 10%, тоді як Tesla подешевшала на 4,5% напередодні голосування акціонерів щодо компенсації Ілона Маска.

У нас є невизначеність щодо рішення ФРС наступного місяця щодо того, куди підуть тарифи, ринки зараз дещо обережні. Це були чудові кілька місяців для ринку, і тут необхідна невелика корекційна фаза – зазначив головний стратег Stock Trader Network Денніс Дік.

Аналітики вказують, що хвиля звільнень у США, за даними Challenger, Gray & Christmas, досягла найвищого рівня за 22 роки, що лише підсилює невизначеність. На цьому тлі інвестори очікують сигналів від Федеральної резервної системи щодо можливого зниження ставок.

