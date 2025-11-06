ukenru
Ексклюзив
14:11 • 24636 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 34828 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 24241 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 24535 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 49732 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 34664 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37731 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50035 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38998 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32762 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
На Уолл-стріт знову обвал: технологічні акції тиснуть індекси до двотижневих мінімумів – Reuters

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Американські фондові ринки різко впали, опустивши індекси S&P 500, Nasdaq і Dow Jones до двотижневих мінімумів. Це сталося через розпродаж технологічних компаній та побоювання щодо економічної стабільності США.

На Уолл-стріт знову обвал: технологічні акції тиснуть індекси до двотижневих мінімумів – Reuters

Американські фондові ринки у четвер завершили торги різким падінням – індекси S&P 500, Nasdaq і Dow Jones знизилися до найнижчих рівнів за останні два тижні через відновлення розпродажу технологічних компаній і побоювання щодо економічної стабільності США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Акції гігантів Microsoft і Nvidia втратили 1,8% та 3% відповідно, потягнувши за собою сектор інформаційних технологій. Індекс напівпровідників SOX просів на 2,4%. Компанія Qualcomm впала майже на 5% після попередження про можливе скорочення замовлень від Samsung, а DoorDash втратила 16,5% після слабкого звіту про прибутки.

Американські ринки продовжують зростати, акції встановлюють нові рекорди – AP03.10.25, 20:13 • 4427 переглядiв

Сектор споживчих товарів також зазнав втрат – акції Tapestry знизилися на понад 10%, тоді як Tesla подешевшала на 4,5% напередодні голосування акціонерів щодо компенсації Ілона Маска.

У нас є невизначеність щодо рішення ФРС наступного місяця щодо того, куди підуть тарифи, ринки зараз дещо обережні. Це були чудові кілька місяців для ринку, і тут необхідна невелика корекційна фаза

 – зазначив головний стратег Stock Trader Network Денніс Дік. 

Аналітики вказують, що хвиля звільнень у США, за даними Challenger, Gray & Christmas, досягла найвищого рівня за 22 роки, що лише підсилює невизначеність. На цьому тлі інвестори очікують сигналів від Федеральної резервної системи щодо можливого зниження ставок.

Індекси Уолл-стріт оновили рекорди на тлі торговельних переговорів США–Китай і очікуваного зниження ставки ФРС27.10.25, 18:58 • 16055 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
Техніка
Reuters
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Microsoft