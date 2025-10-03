Американські ринки продовжують зростати, акції встановлюють нові рекорди – AP

У п’ятницю фондові індекси США продовжують зростати: S&P 500 піднявся на 0,4%, Dow Jones - на 338 пунктів, а Nasdaq - на 0,2%. Інвестори позитивно оцінюють перспективи ринку, особливо акції компаній зі штучним інтелектом та енергетичного сектору, пише УНН із посиланням на AP News.

Індекс S&P 500 зріс на 0,4% і наближається до завершення свого сьомого тижня з перемогами за останні дев'ять. Промисловий індекс Dow Jones станом на 11:33 ранку за східним часом додав 338 пунктів, або 0,7%, а композитний індекс Nasdaq зріс на 0,2%. Усі три індекси відходять від історичних максимумів, встановлених напередодні - пише видання.

Як вказано, дохідність казначейських облігацій також залишалася відносно стабільною на ринку облігацій після неоднозначних звітів про активність американських компаній у сфері охорони здоров'я, нерухомості та інших галузях послуг. В одному звіті Інституту управління поставками йдеться про зупинку зростання активності, тоді як в іншому звіті S&P Global йдеться про повільне зростання.

Зазвичай у першу п'ятницю кожного місяця Уолл-стріт прикута до щомісячного звіту про зайнятість, який публікує уряд США. Він показує, скільки робочих місць створили та ліквідували роботодавці, а також оновлює рівень безробіття.

Такі дані, як зазначає видання, особливо важливі зараз, враховуючи, наскільки на Уолл-стріт покладають очікування, що ринок праці продовжуватиме сповільнюватися настільки, щоб Федеральна резервна система продовжувала знижувати процентні ставки. Але припинення роботи уряду США, яке триває вже третій день, затримує публікацію звіту.

Фондовий ринок США поки ігнорує затримки у роботі уряду. Попередні часткові закриття адміністрації майже не впливали на економіку чи біржі, і цього разу очікують подібного сценарію, навіть попри погрози президента Дональда Трампа масштабними скороченнями федеральних службовців.

Одним із драйверів ринку залишається галузь штучного інтелекту, яка привертає увагу інвесторів і стимулює великі витрати. Додатковий імпульс галузі дала угода японської компанії Hitachi з OpenAI про співпрацю у сфері ШІ. Це стало наслідком серії попередніх оголошень OpenAI для південнокорейських компаній, і після новини акції Hitachi в Токіо зросли на 10,3%.

Але акції компаній зі штучного інтелекту стали настільки домінуючими, і в галузь влилося стільки грошей, що зростає занепокоєння щодо потенційної бульбашки, яка зрештою може призвести до розчарування інвесторів.

Серед програшних на Уолл-стріт опинилися акції Applied Materials, акції яких впали на 2,2%. Компанія, чиє обладнання допомагає виробляти напівпровідникові чіпи, заявила, що її виручка в четвертому кварталі знизиться приблизно на 110 мільйонів доларів через нове правило Міністерства торгівлі США, яке розширює експортні обмеження для певних клієнтів, що базуються в Китаї.

Акції виробників нафти зросли, оскільки ціна на сиру нафту відіграла частину різких втрат, зафіксованих на початку тижня, через побоювання, що кількість нафти в запасах буде занадто високою порівняно з попитом. Акції Exxon Mobil зросли на 1,6% і стали одним із найсильніших факторів, що підняли індекс S&P 500.

На фондових ринках за кордоном індекси були неоднозначними в Європі та Азії.

Японський індекс Nikkei 225 став великим переможцем і зріс на 1,9%, частково завдяки стрибку Hitachi.

На ринку облігацій дохідність 10-річних казначейських облігацій залишалася стабільною на рівні 4,10%, як і пізно в четвер.

Акції швейцарського шоколадного гіганта різко зросли після новин про можливу приватизацію