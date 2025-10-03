Американські ринки продовжують зростати, акції встановлюють нові рекорди – AP

$41.280.05
16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Ошукали людей на понад 92 тисяч доларів: правоохоронці України і Казахстану ліквідували шахрайський call-центр в Одесі
3 жовтня, 07:58
Будівництво мосту через Тису між Україною та Румунією досягло майже 90% готовності
12:20
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
12:41
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
14:14
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
14:14
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
12:41
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Міхеіл Саакашвілі
Андрій Єрмак
Андрій Матюха
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Крим
Державний кордон України
УНН Lite
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
16:00
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
1 жовтня, 09:58
TikTok
Facebook
Instagram
Шахед-136
Ракетна система С-400

Американські ринки продовжують зростати, акції встановлюють нові рекорди – AP

Київ • УНН

 • 298 перегляди

У п'ятницю фондові індекси США продовжили зростання: S&P 500 піднявся на 0,4%, Dow Jones — на 338 пунктів, а Nasdaq — на 0,2%. Інвестори позитивно оцінюють акції компаній зі штучним інтелектом та енергетичного сектору, незважаючи на затримки у публікації звіту про зайнятість через припинення роботи уряду.

Американські ринки продовжують зростати, акції встановлюють нові рекорди – AP

У п’ятницю фондові індекси США продовжують зростати: S&P 500 піднявся на 0,4%, Dow Jones - на 338 пунктів, а Nasdaq - на 0,2%. Інвестори позитивно оцінюють перспективи ринку, особливо акції компаній зі штучним інтелектом та енергетичного сектору, пише УНН із посиланням на AP News.

Індекс S&P 500 зріс на 0,4% і наближається до завершення свого сьомого тижня з перемогами за останні дев'ять. Промисловий індекс Dow Jones станом на 11:33 ранку за східним часом додав 338 пунктів, або 0,7%, а композитний індекс Nasdaq зріс на 0,2%. Усі три індекси відходять від історичних максимумів, встановлених напередодні 

- пише видання.

Як вказано, дохідність казначейських облігацій також залишалася відносно стабільною на ринку облігацій після неоднозначних звітів про активність американських компаній у сфері охорони здоров'я, нерухомості та інших галузях послуг. В одному звіті Інституту управління поставками йдеться про зупинку зростання активності, тоді як в іншому звіті S&P Global йдеться про повільне зростання.

Зазвичай у першу п'ятницю кожного місяця Уолл-стріт прикута до щомісячного звіту про зайнятість, який публікує уряд США. Він показує, скільки робочих місць створили та ліквідували роботодавці, а також оновлює рівень безробіття.

Такі дані, як зазначає видання, особливо важливі зараз, враховуючи, наскільки на Уолл-стріт покладають очікування, що ринок праці продовжуватиме сповільнюватися настільки, щоб Федеральна резервна система продовжувала знижувати процентні ставки. Але припинення роботи уряду США, яке триває вже третій день, затримує публікацію звіту.

Фондовий ринок США поки ігнорує затримки у роботі уряду. Попередні часткові закриття адміністрації майже не впливали на економіку чи біржі, і цього разу очікують подібного сценарію, навіть попри погрози президента Дональда Трампа масштабними скороченнями федеральних службовців.

Одним із драйверів ринку залишається галузь штучного інтелекту, яка привертає увагу інвесторів і стимулює великі витрати. Додатковий імпульс галузі дала угода японської компанії Hitachi з OpenAI про співпрацю у сфері ШІ. Це стало наслідком серії попередніх оголошень OpenAI для південнокорейських компаній, і після новини акції Hitachi в Токіо зросли на 10,3%.

Але акції компаній зі штучного інтелекту стали настільки домінуючими, і в галузь влилося стільки грошей, що зростає занепокоєння щодо потенційної бульбашки, яка зрештою може призвести до розчарування інвесторів.

Серед програшних на Уолл-стріт опинилися акції Applied Materials, акції яких впали на 2,2%. Компанія, чиє обладнання допомагає виробляти напівпровідникові чіпи, заявила, що її виручка в четвертому кварталі знизиться приблизно на 110 мільйонів доларів через нове правило Міністерства торгівлі США, яке розширює експортні обмеження для певних клієнтів, що базуються в Китаї.

Акції виробників нафти зросли, оскільки ціна на сиру нафту відіграла частину різких втрат, зафіксованих на початку тижня, через побоювання, що кількість нафти в запасах буде занадто високою порівняно з попитом. Акції Exxon Mobil зросли на 1,6% і стали одним із найсильніших факторів, що підняли індекс S&P 500.

На фондових ринках за кордоном індекси були неоднозначними в Європі та Азії.

Японський індекс Nikkei 225 став великим переможцем і зріс на 1,9%, частково завдяки стрибку Hitachi.

На ринку облігацій дохідність 10-річних казначейських облігацій залишалася стабільною на рівні 4,10%, як і пізно в четвер.

Акції швейцарського шоколадного гіганта різко зросли після новин про можливу приватизацію
03.10.25, 15:19

Альона Уткіна

Новини Світу
Електроенергія
Федеральна резервна система
Міністерство торгівлі США
Ассошіейтед Прес
OpenAI
Дональд Трамп
Китай