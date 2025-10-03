$41.280.05
48.500.13
ukenru
Ексклюзив
12:39 • 1934 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 3312 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 7992 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 20102 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 23367 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 17764 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 18559 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 15854 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15173 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18065 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Акції швейцарського шоколадного гіганта різко зросли після новин про можливу приватизацію

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Акції Barry Callebaut зросли на 8,2% на початку торгів у Цюріху після повідомлень про переговори щодо приватизації. Головний акціонер, сім'я Якобс, розглядала таку можливість, консультуючись з CVC Capital Partners Plc.

Акції швейцарського шоколадного гіганта різко зросли після новин про можливу приватизацію

Акції швейцарського шоколадного гіганта Barry Callebaut різко зросли після повідомлень про переговори щодо приватизації компанії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Швейцарська компанія Barry Callebaut перетворилася на найбільшого у світі виробника шоколаду оптом, поставляючи какао-масло, какао-порошок та ганаш як промисловим, так і ремісничим шоколатьє. Рожевий шоколад, який привернув багато уваги кілька років тому, став її дітищем.

Зараз цей незамінний посередник у світі шоколаду долає один із найскладніших періодів. Те, як він із нього вийде, вплине на постачання шоколаду і, зрештою, на ціни, пише видання.

Акції Barry Callebaut зросли на 8,2% на початку торгів у Цюріху в п'ятницю, при обсягах торгів приблизно у вісім разів, що перевищують середній показник для цього часу доби.

Сьогодні акції Barry Callebaut - акції, що найбільше продаються в Швейцарії: близько чверті її акцій у вільному обігу знаходяться в руках інвесторів, налаштованих на зниження. Хоча акції компанії в останні тижні відновилися, волатильність ринку викликала занепокоєння інвесторів, які сумнівалися, чи компанія, вартість якої становить близько 6 мільярдів франків (7,5 мільярда доларів), зрештою стане приватною. За словами джерел, знайомих із ситуацією, її головний акціонер - сім'я Якобс, швейцарська шоколадна династія, - раніше розглядав таку можливість, у тому числі консультувався з приватною інвестиційною компанією CVC Capital Partners Plc.

Причин кризи є декілька. Зростання витрат на фінансування та зміна керівництва вплинули на результати компанії, але особливо сильно по ній вдарило стрімке зростання цін на какао.

Ці два роки були важкими для виробників шоколаду після неврожаю у Західній Африці, головному регіоні виробництва. Зростання витрат призвело до зростання контрабанди, кількох банкрутств у Європі та активізувало переговори про злиття та поглинання серед великих харчових компаній. Деякі виробники стали навіть розглядати можливість випуску шоколаду без какао.

Тим не менш, хороша новина полягає в тому, що світова криза какао нарешті пом'якшується завдяки хорошому врожаю в Латинській Америці і попиту, що падає. Цього тижня ціни сягнули 11-місячного мінімуму.

Експорт кави з В'єтнаму зріс на 61%, перевищивши показник за весь 2024 рік03.10.25, 08:42 • 2486 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
Bloomberg
Швейцарія
Європа