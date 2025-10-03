Акции швейцарского шоколадного гиганта резко выросли после новостей о возможной приватизации

Акции швейцарского шоколадного гиганта Barry Callebaut резко выросли после сообщений о переговорах по приватизации компании, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Швейцарская компания Barry Callebaut превратилась в крупнейшего в мире производителя шоколада оптом, поставляя какао-масло, какао-порошок и ганаш как промышленным, так и ремесленным шоколатье. Розовый шоколад, привлекший много внимания несколько лет назад, стал ее детищем.

Сейчас этот незаменимый посредник в мире шоколада преодолевает один из самых сложных периодов. То, как он из него выйдет, повлияет на поставки шоколада и, в конечном итоге, на цены, пишет издание.

Акции Barry Callebaut выросли на 8,2% в начале торгов в Цюрихе в пятницу, при объемах торгов примерно в восемь раз, превышающих средний показатель для этого времени суток.

Сегодня акции Barry Callebaut - самые продаваемые в Швейцарии: около четверти ее акций в свободном обращении находятся в руках инвесторов, настроенных на снижение. Хотя акции компании в последние недели восстановились, волатильность рынка вызвала беспокойство инвесторов, которые сомневались, станет ли компания, стоимость которой составляет около 6 миллиардов франков (7,5 миллиарда долларов), в конечном итоге частной. По словам источников, знакомых с ситуацией, ее главный акционер — семья Якобс, швейцарская шоколадная династия, — ранее рассматривал такую возможность, в том числе консультировался с частной инвестиционной компанией CVC Capital Partners Plc.

Причин кризиса несколько. Рост затрат на финансирование и смена руководства повлияли на результаты компании, но особенно сильно по ней ударил стремительный рост цен на какао.

Эти два года были тяжелыми для производителей шоколада после неурожая в Западной Африке, главном регионе производства. Рост затрат привел к росту контрабанды, нескольким банкротствам в Европе и активизировал переговоры о слияниях и поглощениях среди крупных пищевых компаний. Некоторые производители стали даже рассматривать возможность выпуска шоколада без какао.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что мировой кризис какао наконец смягчается благодаря хорошему урожаю в Латинской Америке и падающему спросу. На этой неделе цены достигли 11-месячного минимума.

Экспорт кофе из Вьетнама вырос на 61%, превысив показатель за весь 2024 год