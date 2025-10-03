Акции швейцарского шоколадного гиганта резко выросли после новостей о возможной приватизации

$41.280.05
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
09:51 • 18408 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
09:02 • 21842 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17190 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18172 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15716 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15085 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18029 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30852 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
2 октября, 13:54 • 52541 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
РФ, вероятно, возобновила тайные поставки оружия из Северной КореиPhoto3 октября, 03:06 • 9408 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 21572 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 7782 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31617 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 13816 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
09:51 • 18409 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
09:02 • 21842 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31803 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 46167 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 53989 просмотра
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Государственная граница Украины
Черниговская область
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 13997 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 25590 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 68682 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 76353 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 56910 просмотра
Forbes
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер

Акции швейцарского шоколадного гиганта резко выросли после новостей о возможной приватизации

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Акции Barry Callebaut выросли на 8,2% в начале торгов в Цюрихе после сообщений о переговорах по приватизации. Главный акционер, семья Якобс, рассматривала такую возможность, консультируясь с CVC Capital Partners Plc.

Акции швейцарского шоколадного гиганта резко выросли после новостей о возможной приватизации

Акции швейцарского шоколадного гиганта Barry Callebaut резко выросли после сообщений о переговорах по приватизации компании, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Швейцарская компания Barry Callebaut превратилась в крупнейшего в мире производителя шоколада оптом, поставляя какао-масло, какао-порошок и ганаш как промышленным, так и ремесленным шоколатье. Розовый шоколад, привлекший много внимания несколько лет назад, стал ее детищем.

Сейчас этот незаменимый посредник в мире шоколада преодолевает один из самых сложных периодов. То, как он из него выйдет, повлияет на поставки шоколада и, в конечном итоге, на цены, пишет издание.

Акции Barry Callebaut выросли на 8,2% в начале торгов в Цюрихе в пятницу, при объемах торгов примерно в восемь раз, превышающих средний показатель для этого времени суток.

Сегодня акции Barry Callebaut - самые продаваемые в Швейцарии: около четверти ее акций в свободном обращении находятся в руках инвесторов, настроенных на снижение. Хотя акции компании в последние недели восстановились, волатильность рынка вызвала беспокойство инвесторов, которые сомневались, станет ли компания, стоимость которой составляет около 6 миллиардов франков (7,5 миллиарда долларов), в конечном итоге частной. По словам источников, знакомых с ситуацией, ее главный акционер — семья Якобс, швейцарская шоколадная династия, — ранее рассматривал такую возможность, в том числе консультировался с частной инвестиционной компанией CVC Capital Partners Plc.

Причин кризиса несколько. Рост затрат на финансирование и смена руководства повлияли на результаты компании, но особенно сильно по ней ударил стремительный рост цен на какао.

Эти два года были тяжелыми для производителей шоколада после неурожая в Западной Африке, главном регионе производства. Рост затрат привел к росту контрабанды, нескольким банкротствам в Европе и активизировал переговоры о слияниях и поглощениях среди крупных пищевых компаний. Некоторые производители стали даже рассматривать возможность выпуска шоколада без какао.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что мировой кризис какао наконец смягчается благодаря хорошему урожаю в Латинской Америке и падающему спросу. На этой неделе цены достигли 11-месячного минимума.

Экспорт кофе из Вьетнама вырос на 61%, превысив показатель за весь 2024 год03.10.2025, 08:42 • 2464 просмотра

Юлия Шрамко

Экономика
Bloomberg L.P.
Швейцария
Европа