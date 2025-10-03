Экспорт кофе из Вьетнама вырос на 61%, превысив показатель за весь 2024 год

Экспорт кофе из Вьетнама, ведущей страны-производителя кофе, вырос на 61% - до 6,98 млрд долларов за девять месяцев, что уже превысило показатель за весь 2024 год, на фоне того, как цены для кофеманов растут, сообщает Nikkei Asia, пишет УНН.

Детали

По данным Национального статистического управления Вьетнама, собранным Nikkei Asia, один из крупнейших в мире поставщиков робусты, одного из основных сортов кофе, с октября по август прошлого года поставил кофе на сумму 7,8 млрд долларов. Министерство сельского хозяйства Вьетнама заявило, что это первый случай, когда выручка за сельскохозяйственный год (12 месяцев до сентября) превысила 7 млрд долларов.

За девять месяцев до сентября экспорт кофе из Вьетнама достиг 6,98 млрд долларов, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и превысило общий показатель за 2024 год, сообщает правительственная телерадиокомпания VTV. Фермеры выиграли от спроса со стороны своего крупнейшего потребителя - Европы и роста цен на кофейные зерна. Однако отрасль сталкивается с опасениями относительно цен, движущихся в противоположном направлении, изменения климата и незавершенных переговоров с США относительно пошлин.

В США, крупнейшем мировом импортере, посетители кафе начинают платить больше за свою дозу кофеина, поскольку на них ложатся расходы, связанные с перебоями в поставках и предыдущим дефицитом поставок, вызванным засухой во Вьетнаме и Бразилии, двух ведущих странах-производителях кофе. Недавно президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт из Бразилии в ответ на судебное преследование в этой стране бывшего президента Жаира Болсонару, союзника Трампа.

Карательная пошлина на Бразилию и другие тарифные давления привели к росту цен, которые могут устанавливать вьетнамские фермеры, сообщает La Viet, компания по обжарке и экспорту.

"У них уже два года высокая цена, и они рады, что в этом году смогут получить больше", - заявил в интервью генеральный директор Чан Нат Куанг. Однако расходы на электроэнергию и другие услуги для производителей выросли, тогда как La Viet, по его словам, платит больше за доставку. Его компания предпринимает такие шаги, как обжарка большими партиями, чтобы привлечь клиентов и сохранить цены на прежнем уровне, тогда как конкуренты требуют больше.

Хотя улучшение погоды этим летом привело к росту урожайности и началу снижения цен на зерна, производители опасаются экстремальной жары, сильных штормов и внезапных наводнений, сообщает Vietnam Coffee United.

"Для сельскохозяйственного сектора [погода] - серьезная проблема, особенно для кофе - ключевой культуры, которая приносит огромную экономическую выгоду жителям Центрального нагорья", - написал оптовик в Facebook в прошлом месяце, имея в виду региональный центр производства кофе во Вьетнаме.

Другие экологические проблемы включают незаконную вырубку леса и выбросы углерода. В декабре вступит в силу Регламент ЕС о вырубке лесов (EUDR), который обяжет импортеров доказывать этичность происхождения товаров, независимо от их происхождения. Это может затронуть такие страны Юго-Восточной Азии, как Вьетнам и Индонезия.

Вьетнамская кофейная отрасль также следит за переговорами США относительно пошлин.

