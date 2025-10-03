$41.280.05
16:00 • 6206 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 11720 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39 • 22096 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 23707 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 17881 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 32430 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 30288 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 19934 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19958 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16350 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Американские рынки продолжают расти, акции устанавливают новые рекорды – AP

Киев • УНН

 • 298 просмотра

В пятницу фондовые индексы США продолжили рост: S&P 500 поднялся на 0,4%, Dow Jones — на 338 пунктов, а Nasdaq — на 0,2%. Инвесторы положительно оценивают акции компаний с искусственным интеллектом и энергетического сектора, несмотря на задержки в публикации отчета о занятости из-за прекращения работы правительства.

Американские рынки продолжают расти, акции устанавливают новые рекорды – AP

В пятницу фондовые индексы США продолжают расти: S&P 500 поднялся на 0,4%, Dow Jones - на 338 пунктов, а Nasdaq - на 0,2%. Инвесторы позитивно оценивают перспективы рынка, особенно акции компаний с искусственным интеллектом и энергетического сектора, пишет УНН со ссылкой на AP News.

Индекс S&P 500 вырос на 0,4% и приближается к завершению своей седьмой недели с победами за последние девять. Промышленный индекс Dow Jones по состоянию на 11:33 утра по восточному времени прибавил 338 пунктов, или 0,7%, а композитный индекс Nasdaq вырос на 0,2%. Все три индекса отходят от исторических максимумов, установленных накануне 

- пишет издание.

Как указано, доходность казначейских облигаций также оставалась относительно стабильной на рынке облигаций после неоднозначных отчетов об активности американских компаний в сфере здравоохранения, недвижимости и других отраслях услуг. В одном отчете Института управления поставками говорится об остановке роста активности, тогда как в другом отчете S&P Global говорится о медленном росте.

Обычно в первую пятницу каждого месяца Уолл-стрит прикована к ежемесячному отчету о занятости, который публикует правительство США. Он показывает, сколько рабочих мест создали и ликвидировали работодатели, а также обновляет уровень безработицы.

Такие данные, как отмечает издание, особенно важны сейчас, учитывая, насколько на Уолл-стрит возлагают ожидания, что рынок труда будет продолжать замедляться настолько, чтобы Федеральная резервная система продолжала снижать процентные ставки. Но прекращение работы правительства США, которое продолжается уже третий день, задерживает публикацию отчета.

Фондовый рынок США пока игнорирует задержки в работе правительства. Предыдущие частичные закрытия администрации почти не влияли на экономику или биржи, и на этот раз ожидают подобного сценария, даже несмотря на угрозы президента Дональда Трампа масштабными сокращениями федеральных служащих.

Одним из драйверов рынка остается отрасль искусственного интеллекта, которая привлекает внимание инвесторов и стимулирует большие расходы. Дополнительный импульс отрасли дало соглашение японской компании Hitachi с OpenAI о сотрудничестве в сфере ИИ. Это стало следствием серии предыдущих объявлений OpenAI для южнокорейских компаний, и после новости акции Hitachi в Токио выросли на 10,3%.

Но акции компаний с искусственным интеллектом стали настолько доминирующими, и в отрасль влилось столько денег, что растет беспокойство относительно потенциального пузыря, который в конечном итоге может привести к разочарованию инвесторов.

Среди проигравших на Уолл-стрит оказались акции Applied Materials, акции которых упали на 2,2%. Компания, чье оборудование помогает производить полупроводниковые чипы, заявила, что ее выручка в четвертом квартале снизится примерно на 110 миллионов долларов из-за нового правила Министерства торговли США, которое расширяет экспортные ограничения для определенных клиентов, базирующихся в Китае.

Акции производителей нефти выросли, поскольку цена на сырую нефть отыграла часть резких потерь, зафиксированных в начале недели, из-за опасений, что количество нефти в запасах будет слишком высоким по сравнению с спросом. Акции Exxon Mobil выросли на 1,6% и стали одним из самых сильных факторов, поднявших индекс S&P 500.

На фондовых рынках за рубежом индексы были неоднозначными в Европе и Азии.

Японский индекс Nikkei 225 стал большим победителем и вырос на 1,9%, частично благодаря скачку Hitachi.

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась стабильной на уровне 4,10%, как и поздно в четверг.

Алена Уткина

