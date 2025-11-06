На Уолл-стрит снова обвал: технологические акции давят индексы до двухнедельных минимумов – Reuters

Американские фондовые рынки в четверг завершили торги резким падением – индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones снизились до самых низких уровней за последние две недели из-за возобновления распродажи технологических компаний и опасений относительно экономической стабильности США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Акции гигантов Microsoft и Nvidia потеряли 1,8% и 3% соответственно, потянув за собой сектор информационных технологий. Индекс полупроводников SOX просел на 2,4%. Компания Qualcomm упала почти на 5% после предупреждения о возможном сокращении заказов от Samsung, а DoorDash потеряла 16,5% после слабого отчета о прибылях.

Сектор потребительских товаров также понес потери – акции Tapestry снизились более чем на 10%, тогда как Tesla подешевела на 4,5% накануне голосования акционеров по компенсации Илона Маска.

У нас есть неопределенность относительно решения ФРС в следующем месяце о том, куда пойдут тарифы, рынки сейчас несколько осторожны. Это были отличные несколько месяцев для рынка, и здесь необходима небольшая коррекционная фаза – отметил главный стратег Stock Trader Network Деннис Дик.

Аналитики указывают, что волна увольнений в США, по данным Challenger, Gray & Christmas, достигла самого высокого уровня за 22 года, что лишь усиливает неопределенность. На этом фоне инвесторы ожидают сигналов от Федеральной резервной системы относительно возможного снижения ставок.

