14:11 • 23485 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 32945 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 23453 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 23805 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 48854 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 34484 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 37579 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49982 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38968 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32724 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
На Уолл-стрит снова обвал: технологические акции давят индексы до двухнедельных минимумов – Reuters

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Американские фондовые рынки резко упали, опустив индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones до двухнедельных минимумов. Это произошло из-за распродажи технологических компаний и опасений относительно экономической стабильности США.

На Уолл-стрит снова обвал: технологические акции давят индексы до двухнедельных минимумов – Reuters

Американские фондовые рынки в четверг завершили торги резким падением – индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones снизились до самых низких уровней за последние две недели из-за возобновления распродажи технологических компаний и опасений относительно экономической стабильности США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Акции гигантов Microsoft и Nvidia потеряли 1,8% и 3% соответственно, потянув за собой сектор информационных технологий. Индекс полупроводников SOX просел на 2,4%. Компания Qualcomm упала почти на 5% после предупреждения о возможном сокращении заказов от Samsung, а DoorDash потеряла 16,5% после слабого отчета о прибылях.

Американские рынки продолжают расти, акции устанавливают новые рекорды – AP03.10.25, 20:13 • 4427 просмотров

Сектор потребительских товаров также понес потери – акции Tapestry снизились более чем на 10%, тогда как Tesla подешевела на 4,5% накануне голосования акционеров по компенсации Илона Маска.

У нас есть неопределенность относительно решения ФРС в следующем месяце о том, куда пойдут тарифы, рынки сейчас несколько осторожны. Это были отличные несколько месяцев для рынка, и здесь необходима небольшая коррекционная фаза

– отметил главный стратег Stock Trader Network Деннис Дик.

Аналитики указывают, что волна увольнений в США, по данным Challenger, Gray & Christmas, достигла самого высокого уровня за 22 года, что лишь усиливает неопределенность. На этом фоне инвесторы ожидают сигналов от Федеральной резервной системы относительно возможного снижения ставок.

Индексы Уолл-стрит обновили рекорды на фоне торговых переговоров США–Китай и ожидаемого снижения ставки ФРС27.10.25, 18:58 • 16055 просмотров

Степан Гафтко

