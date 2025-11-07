ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Microsoft фиксирует самое продолжительное падение акций с 2011 года – инвесторы остудили пыл к искусственному интеллекту – Bloomberg

Киев • УНН

Акции Microsoft Corp. упали на 8,6% за восемь дней, что соответствует потере почти $350 млрд рыночной капитализации. Инвесторы становятся осторожнее в отношении компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Microsoft фиксирует самое продолжительное падение акций с 2011 года – инвесторы остудили пыл к искусственному интеллекту – Bloomberg

Акции Microsoft Corp. переживают самое продолжительное падение за более чем десять лет, поскольку инвесторы все осторожнее относятся к компаниям, связанным с искусственным интеллектом. За последние восемь дней акции технологического гиганта потеряли 8,6% стоимости, что соответствует почти $350 млрд рыночной капитализации. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Если котировки продолжат падение – это станет самой длинной серией потерь с ноября 2011 года. Несмотря на положительные результаты облачного бизнеса Azure, аналитики все больше сомневаются в целесообразности масштабных инвестиций Microsoft в ИИ.

Компания потратила $34,9 млрд на капитальные затраты за квартал и предупредила, что эти суммы будут расти.

Microsoft инвестирует 8 миллиардов долларов в ОАЭ до 2029 года в развитие облачных технологий и чипов03.11.25, 15:50 • 2808 просмотров

Падение Microsoft вписывается в общую тенденцию — индексы Nasdaq 100 и Bloomberg Magnificent 7 снизились на этой неделе примерно на 4%, что стало самым большим спадом с апреля. На этом фоне Apple, которая не столь активно вкладывается в искусственный интеллект, выросла на 0,9%, демонстрируя противоположный тренд.

На Уолл-стрит снова обвал: технологические акции давят индексы до двухнедельных минимумов – Reuters06.11.25, 19:56 • 3216 просмотров

Степан Гафтко

