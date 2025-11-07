Microsoft фиксирует самое продолжительное падение акций с 2011 года – инвесторы остудили пыл к искусственному интеллекту – Bloomberg
Акции Microsoft Corp. упали на 8,6% за восемь дней, что соответствует потере почти $350 млрд рыночной капитализации. Инвесторы становятся осторожнее в отношении компаний, связанных с искусственным интеллектом.
Акции Microsoft Corp. переживают самое продолжительное падение за более чем десять лет, поскольку инвесторы все осторожнее относятся к компаниям, связанным с искусственным интеллектом. За последние восемь дней акции технологического гиганта потеряли 8,6% стоимости, что соответствует почти $350 млрд рыночной капитализации. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Если котировки продолжат падение – это станет самой длинной серией потерь с ноября 2011 года. Несмотря на положительные результаты облачного бизнеса Azure, аналитики все больше сомневаются в целесообразности масштабных инвестиций Microsoft в ИИ.
Компания потратила $34,9 млрд на капитальные затраты за квартал и предупредила, что эти суммы будут расти.
Падение Microsoft вписывается в общую тенденцию — индексы Nasdaq 100 и Bloomberg Magnificent 7 снизились на этой неделе примерно на 4%, что стало самым большим спадом с апреля. На этом фоне Apple, которая не столь активно вкладывается в искусственный интеллект, выросла на 0,9%, демонстрируя противоположный тренд.
