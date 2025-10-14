Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів

Компанія Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10. Починаючи від 14 жовтня 2025 року, користувачі більше не отримуватимуть оновлення безпеки, що зробить їхні пристрої вразливими до кібератак, повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Зазначається, що Windows залишається найпопулярнішою комп’ютерною операційною системою у світі, встановленою на понад 1,4 мільярда пристроїв. Так, за інформацією Statcounter, близько 43% користувачів у липні 2025 року продовжували працювати на Windows 10.

Microsoft фактично надає приватним користувачам два варіанти: оновитися до Windows 11 або зареєструватися для отримання розширених оновлень безпеки протягом 12 місяців - пише видання.

Щоб скористатися програмою, користувач повинен:

оновити Windows 10 до останньої версії;

мати обліковий запис Microsoft;

створити резервну копію налаштувань комп’ютера.

Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити комісію в розмірі 30 доларів США. Комерційні клієнти мають сплатити 61 долар за пристрій. Точна сума оплати залежить від того, в якій частині світу проживає користувач.

Нагадаємо

Днями Microsoft заблокувала способи обійти вимогу мати обліковий запис під час встановлення Windows 11. У новій тестовій версії ОС користувачам доведеться під'єднатися до Інтернету та створити обліковий запис Microsoft, щоб завершити налаштування системи.

