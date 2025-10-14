$41.600.10
13 жовтня, 19:08 • 12196 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 20331 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 19434 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 24563 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 21915 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 18562 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 16825 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 12886 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13694 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13485 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Microsoft з 14 жовтня офіційно припиняє підтримку Windows 10, залишаючи користувачів без оновлень безпеки. Користувачі повинні оновитися до Windows 11 або сплатити 30 доларів за розширені оновлення безпеки.

Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів

Компанія Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10. Починаючи від 14 жовтня 2025 року, користувачі більше не отримуватимуть оновлення безпеки, що зробить їхні пристрої вразливими до кібератак, повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Зазначається, що Windows залишається найпопулярнішою комп’ютерною операційною системою у світі, встановленою на понад 1,4 мільярда пристроїв. Так, за інформацією Statcounter, близько 43% користувачів у липні 2025 року продовжували працювати на Windows 10.

Microsoft фактично надає приватним користувачам два варіанти: оновитися до Windows 11 або зареєструватися для отримання розширених оновлень безпеки протягом 12 місяців

- пише видання.

Щоб скористатися програмою, користувач повинен:

  • оновити Windows 10 до останньої версії;
    • мати обліковий запис Microsoft;
      • створити резервну копію налаштувань комп’ютера.

        Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити комісію в розмірі 30 доларів США. Комерційні клієнти мають сплатити 61 долар за пристрій. Точна сума оплати залежить від того, в якій частині світу проживає користувач.

        Нагадаємо

        Днями Microsoft заблокувала способи обійти вимогу мати обліковий запис під час встановлення Windows 11. У новій тестовій версії ОС користувачам доведеться під'єднатися до Інтернету та створити обліковий запис Microsoft, щоб завершити налаштування системи.

        Вадим Хлюдзинський

