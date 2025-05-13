Microsoft готує великий редизайн меню "Пуск" у Windows 11: що зміниться

Microsoft переробляє меню "Пуск" у Windows 11, додаючи до нього новий, розширеніший дизайн.

Передає УНН із посиланням на The Verge.

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Microsoft змінює дизайн меню "Пуск" у Windows 11. Метою є новий, ширший дизайн, який "нарешті дозволить вимкнути рекомендовану стрічку файлів і програм", передає американський вебсайт про комп'ютерну техніку. Нове меню "Пуск" виглядає інакше, ніж те, що існує в Windows 11 сьогодні. Але оновлення дизайну могло б виглядати зовсім інакше, - про це Microsoft пояснила на концептуальних зображеннях.

Представлено п'ять концептуальних дизайнів, які могли б докорінно змінити роботу меню в Windows. - пише блог Microsoft.

Варіант меню №1 нагадує інформаційну панель: програми на стартовій сторінці відсортовані за категоріями; ліворуч знаходиться інформаційна панель "Для вас" з інформацією про зустрічі, важливі документи. Нижче, праворуч є кнопка "Створити", яка, відкриває різні програмні додатки, як-то Paint або Microsoft Designer.

Варіант №2 - Область "Рекомендовані", керована "штучним інтелектом" враховує контекст нещодавно використаних документів, програм та розумних пропозицій, щоб продовжити з того місця, де користувач зупинився. Є віджети, що нагадують живі плитки або класичний лаунчер для смартфонів.

Концепт №3 Microsoft використовує макет панелі віджетів у меню "Пуск", де "плитки віджетів" поєднують у собі як необхідні, так і непотрібні функції. Для програм відведено невелику область, хоча більшу частину займають нещодавно використані файли.

Варіант №4 - це повноекранне меню "Пуск", яке, втім надає лише більше місця для рекламних матеріалів Microsoft, але імовірно не вирішує проблему зручності.

Концепт №5 пропонує у верхньому правому куті кнопки стартового меню, і під ними область з нещодавно відкритими програмами і файлами. Ліворуч список, відсортований за категоріями.

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