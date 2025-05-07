Microsoft та Asus розробляють портативну ігрову консоль Xbox: у мережу злили перші фото

Microsoft разом з Asus готує до виходу портативну ігрову консоль під брендом Xbox — перші фото пристрою з’явилися у витоку з нормативних документів. Про це повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, перші фотографії Asus ROG Ally 2 з'явилися в мережі завдяки нормативним документам, але з однією з особливостей: існує дві версії ігрової консолі, і одна з них оснащена спеціальною кнопкою Xbox.

Як повідомляє The Verge, на фото видно чорну версію пристрою з логотипом Xbox у верхньому лівому куті — імовірно, це консоль із проєкту під кодовою назвою Project Kennan, про яку видання згадувало два місяці тому. Біла версія має інше маркування, імовірно, вона буде звичайною комерційною моделлю Ally 2 без брендування Xbox.

Повідомляється, що 91mobiles знайшли лістинги для ROG Ally 2 в індонезійському сертифікаті, а VideoCardz пов'язав їх зі списком FCC для модуля Wi-Fi, включеного в обидва пристрої. Цей лістинг також розкриває деякі обмежені характеристики, які охоплюють 7-дюймовий РК-дисплей із частотою 120 Гц — приблизно такий самий, як у першого покоління консолей — з 8-ядерним процесором AMD Ryzen Z2 Extreme потужністю 36 Вт, включеним до версії Xbox, і менш потужним 4-ядерним чипом потужністю 20 Вт у білій версії.

Дизайн також змінений, пристрій отримав більш ергономічні ручки для тримання, замість похилого корпусу попереднього покоління. Через це він загалом виглядає товстішим, ніж раніше, але, можливо, його буде зручніше тримати.

Оскільки сертифікація вже триває, цілком імовірно, що реліз не за горами. Asus часто представляє обладнання на Computex, який починається 20 травня — лише через день після початку власної конференції Microsoft Build 19 травня.

Sony підвищує ціни на PlayStation 5 в Європі та Великій Британії на чверть: у компанії назвали причину