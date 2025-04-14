Sony підвищує ціни на PlayStation 5 в Європі та Великій Британії на чверть: у компанії назвали причину
Київ • УНН
Sony Group Corp. збільшила ціну на консоль PlayStation 5 на 25% у Європі та Великій Британії. Компанія пояснює це інфляцією та складним економічним середовищем.
Sony Group Corp. підняла ціну на свою консоль PlayStation 5 приблизно на 25% у Європі та Великій Британії перед можливим підвищенням її вартості у США. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
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Зазначається, що також постраждали покупці Австралії та Нової Зеландії. У компанії послались на інфляцію та "тло складного економічного середовища". Тож від понеділка PS5 коштуватиме 500 євро в Європі та 430 фунтів стерлінгів у Великобританії.Оголошення президентом Дональдом Трампом широкомасштабних мит на імпорт до США цього місяця сколихнуло фондові ринки, і американські споживачі готувалися до зростання цін на широку групу споживчих товарів — - йдеться у статті.
Автори також вказують, що PlayStation 5 уже більше чотирьох років, і Sony оновила свою лінійку дорожчою оновленою версією PS5 Pro. Японська компанія не змінює ціни на цю топову машину.
Нагадаємо
У лютому голландська організація із захисту прав споживачів Stichting Massaschade & Consument подала колективний позов проти Sony від імені близько трьох мільйонів користувачів PlayStation у Нідерландах. У заяві йдеться, що компанія зловживає своїм домінантним становищем на ринку, змушуючи покупців переплачувати за ігри та внутрішньоігровий контент.
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