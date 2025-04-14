Sony повышает цены на PlayStation 5 в Европе и Великобритании на четверть: в компании назвали причину

Sony Group Corp. подняла цену на свою консоль PlayStation 5 примерно на 25% в Европе и Великобритании перед возможным повышением ее стоимости в США. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что также пострадали покупатели Австралии и Новой Зеландии. В компании сослались на инфляцию и "фон сложной экономической среды". Поэтому с понедельника PS5 будет стоить 500 евро в Европе и 430 фунтов стерлингов в Великобритании.

Объявление президентом Дональдом Трампом широкомасштабных пошлин на импорт в США в этом месяце всколыхнуло фондовые рынки, и американские потребители готовились к росту цен на широкую группу потребительских товаров - говорится в статье.

Авторы также указывают, что PlayStation 5 уже более четырех лет, и Sony обновила свою линейку более дорогой обновленной версией PS5 Pro. Японская компания не меняет цены на эту топовую машину.

Напомним

В феврале голландская организация по защите прав потребителей Stichting Massaschade & Consument подала коллективный иск против Sony от имени около трех миллионов пользователей PlayStation в Нидерландах. В заявлении говорится, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, заставляя покупателей переплачивать за игры и внутриигровой контент.

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