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Microsoft и Asus разрабатывают портативную игровую консоль Xbox: в сеть слили первые фото

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Microsoft вместе с Asus готовят портативную игровую консоль Xbox. В сеть попали фото ROG Ally 2 с кнопкой Xbox, что может свидетельствовать о двух версиях устройства.

Microsoft и Asus разрабатывают портативную игровую консоль Xbox: в сеть слили первые фото

Microsoft вместе с Asus готовит к выходу портативную игровую консоль под брендом Xbox — первые фото устройства появились в утечке из нормативных документов. Об этом сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, первые фотографии Asus ROG Ally 2 появились в сети благодаря нормативным документам, но с одной из особенностей: существует две версии игровой консоли, и одна из них оснащена специальной кнопкой Xbox.

Как сообщает The Verge, на фото видно черную версию устройства с логотипом Xbox в верхнем левом углу — вероятно, это консоль из проекта под кодовым названием Project Kennan, о которой издание упоминало два месяца назад. Белая версия имеет другую маркировку, вероятно, она будет обычной коммерческой моделью Ally 2 без брендирования Xbox.

Сообщается, что 91mobiles нашли листинги для ROG Ally 2 в индонезийском сертификате, а VideoCardz связал их со списком FCC для модуля Wi-Fi, включенного в оба устройства. Этот листинг также раскрывает некоторые ограниченные характеристики, которые охватывают 7-дюймовый ЖК-дисплей с частотой 120 Гц — примерно такой же, как у первого поколения консолей — с 8-ядерным процессором AMD Ryzen Z2 Extreme мощностью 36 Вт, включенным в версию Xbox, и менее мощным 4-ядерным чипом мощностью 20 Вт в белой версии.

Дизайн также изменен, устройство получило более эргономичные ручки для держания, вместо наклонного корпуса предыдущего поколения.  Из-за этого он в целом выглядит более толстым, чем раньше, но, возможно, его будет удобнее держать.

Поскольку сертификация уже идет, вполне вероятно, что релиз не за горами. Asus часто представляет оборудование на Computex, который начинается 20 мая — всего через день после начала собственной конференции Microsoft Build 19 мая.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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