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Microsoft готовит большой редизайн меню "Пуск" в Windows 11: что изменится

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Microsoft планирует обновить меню "Пуск" в Windows 11, сделав его более расширенным. Компания рассматривает различные концепции дизайна, чтобы улучшить удобство пользования.

Microsoft готовит большой редизайн меню "Пуск" в Windows 11: что изменится

Microsoft переделывает меню "Пуск" в Windows 11, добавляя к нему новый, более расширенный дизайн.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Microsoft меняет дизайн меню "Пуск" в Windows 11. Целью является новый, более широкий дизайн, который "наконец позволит отключить рекомендованную ленту файлов и программ", передает американский веб-сайт о компьютерной технике. Новое меню "Пуск" выглядит иначе, чем то, что существует в Windows 11 сегодня. Но обновление дизайна могло бы выглядеть совсем иначе, - об этом Microsoft пояснила на концептуальных изображениях.

Представлено пять концептуальных дизайнов, которые могли бы коренным образом изменить работу меню в Windows.

- пишет блог Microsoft.

Вариант меню №1 напоминает информационную панель: программы на стартовой странице отсортированы по категориям; слева находится информационная панель "Для вас" с информацией о встречах, важных документах. Ниже, справа есть кнопка "Создать", которая открывает различные программные приложения, как Paint или Microsoft Designer.

Вариант №2 - Область "Рекомендованные", управляемая "искусственным интеллектом" учитывает контекст недавно использованных документов, программ и умных предложений, чтобы продолжить с того места, где пользователь остановился. Есть виджеты, напоминающие живые плитки или классический лаунчер для смартфонов.

Концепт №3 Microsoft использует макет панели виджетов в меню "Пуск", где "плитки виджетов" сочетают в себе как необходимые, так и ненужные функции. Для программ отведена небольшая область, хотя большую часть занимают недавно использованные файлы.

Вариант №4 - это полноэкранное меню "Пуск", которое, впрочем, предоставляет лишь больше места для рекламных материалов Microsoft, но вероятно не решает проблему удобства.

Концепт №5 предлагает в верхнем правом углу кнопки стартового меню, и под ними область с недавно открытыми программами и файлами. Слева список, отсортированный по категориям.

Напомним

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Игорь Тележников

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