Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft

Microsoft заблокувала способи обійти вимогу мати обліковий запис під час встановлення Windows 11. У новій тестовій версії ОС користувачам доведеться під'єднатися до Інтернету та створити обліковий запис Microsoft, щоб завершити налаштування системи, пише УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Як зазначає видання, Microsoft усуває відомі способи обходу, які дозволяли встановлювати Windows 11 з локальним обліковим записом без підключення до Інтернету, оскільки вони можуть викликати проблеми під час налаштування системи. Ці зміни означають, що користувачам Windows 11 у майбутніх версіях ОС потрібно буде заповнювати екрани OOBE з підключенням до Інтернету та обліковим записом Microsoft.

Ми видаляємо відомі механізми створення локального облікового запису під час першого запуску Windows (OOBE). Хоча ці механізми часто використовувалися для обходу налаштування облікового запису Microsoft, вони також ненавмисно пропускають критично важливі екрани налаштування, що може призвести до того, що користувачі вийдуть з OOBE на пристрої, який не повністю налаштований для використання - каже Аманда Ланговскі, керівник програми Windows Insider.

Раніше цього року Microsoft уже видалила обхід "bypassnro", а тепер також заблокувала команду "start ms-cxh:localonly", яка дозволяла пропустити вимогу облікового запису Microsoft, але зараз скидає процес першого запуску (OOBE) і не дає обійти підключення до Інтернету. Ці методи користувачі Windows 11 Pro і Home часто застосовували, щоб створювати локальні облікові записи без складних налаштувань.

Як зазначає видання, багато користувачів Windows хотіли уникнути використання облікового запису Microsoft або ж налаштувати ім'я папки користувача, яке Windows 11 створює на основі адреси електронної пошти облікового запису Microsoft.

Втім Microsoft тепер додає спосіб назвати папку користувача за замовчуванням під час процесу налаштування, хоча для цього потрібно буде використовувати команду, щоб отримати власне ім'я папки, йдеться у публікації.

