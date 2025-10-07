Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Ексклюзив
07:13 • 15006 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 32010 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 62010 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 52069 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 53440 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 92715 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36148 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41245 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67439 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78367 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.9м/с
84%
753мм
Популярнi новини
У Шостці відновлено електропостачання в частині будинків, інші отримують світло за графікомVideo6 жовтня, 23:46 • 8862 перегляди
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО7 жовтня, 01:50 • 4044 перегляди
Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть7 жовтня, 03:01 • 13331 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ04:42 • 19187 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT05:57 • 13603 перегляди
Публікації
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 15003 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 44803 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 54423 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 92711 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 194705 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Себастьян Лекорню
Ангела Меркель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Львів
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 18790 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 72253 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 68114 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 143319 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 74714 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian
Truth Social
Північний потік

Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Microsoft заблокувала способи обійти вимогу мати обліковий запис під час встановлення Windows 11. У новій тестовій версії ОС користувачам доведеться під'єднатися до Інтернету та створити обліковий запис Microsoft, щоб завершити налаштування системи.

Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft

Microsoft заблокувала способи обійти вимогу мати обліковий запис під час встановлення Windows 11. У новій тестовій версії ОС користувачам доведеться під'єднатися до Інтернету та створити обліковий запис Microsoft, щоб завершити налаштування системи, пише УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Як зазначає видання, Microsoft усуває відомі способи обходу, які дозволяли встановлювати Windows 11 з локальним обліковим записом без підключення до Інтернету, оскільки вони можуть викликати проблеми під час налаштування системи. Ці зміни означають, що користувачам Windows 11 у майбутніх версіях ОС потрібно буде заповнювати екрани OOBE з підключенням до Інтернету та обліковим записом Microsoft.

Ми видаляємо відомі механізми створення локального облікового запису під час першого запуску Windows (OOBE). Хоча ці механізми часто використовувалися для обходу налаштування облікового запису Microsoft, вони також ненавмисно пропускають критично важливі екрани налаштування, що може призвести до того, що користувачі вийдуть з OOBE на пристрої, який не повністю налаштований для використання

- каже Аманда Ланговскі, керівник програми Windows Insider.

Раніше цього року Microsoft уже видалила обхід "bypassnro", а тепер також заблокувала команду "start ms-cxh:localonly", яка дозволяла пропустити вимогу облікового запису Microsoft, але зараз скидає процес першого запуску (OOBE) і не дає обійти підключення до Інтернету. Ці методи користувачі Windows 11 Pro і Home часто застосовували, щоб створювати локальні облікові записи без складних налаштувань.

Як зазначає видання, багато користувачів Windows хотіли уникнути використання облікового запису Microsoft або ж налаштувати ім'я папки користувача, яке Windows 11 створює на основі адреси електронної пошти облікового запису Microsoft.

Втім Microsoft тепер додає спосіб назвати папку користувача за замовчуванням під час процесу налаштування, хоча для цього потрібно буде використовувати команду, щоб отримати власне ім'я папки, йдеться у публікації.

Copilot Vision тепер бачить увесь ваш екран: Microsoft розширює можливості ШІ у Windows16.07.25, 10:49 • 2710 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Microsoft