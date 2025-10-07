$41.340.11
Эксклюзив
07:13 • 14020 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 31158 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 61320 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 51447 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 52928 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 91923 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
6 октября, 06:00 • 35960 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41182 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67345 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
4 октября, 23:20 • 78324 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Windows 11 теперь нельзя установить без учетной записи Microsoft

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Microsoft заблокировала способы обойти требование иметь учетную запись при установке Windows 11. В новой тестовой версии ОС пользователям придется подключиться к Интернету и создать учетную запись Microsoft, чтобы завершить настройку системы.

Windows 11 теперь нельзя установить без учетной записи Microsoft

Microsoft заблокировала способы обойти требование иметь учетную запись при установке Windows 11. В новой тестовой версии ОС пользователям придется подключиться к Интернету и создать учетную запись Microsoft, чтобы завершить настройку системы, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Как отмечает издание, Microsoft устраняет известные способы обхода, которые позволяли устанавливать Windows 11 с локальной учетной записью без подключения к Интернету, поскольку они могут вызвать проблемы при настройке системы. Эти изменения означают, что пользователям Windows 11 в будущих версиях ОС нужно будет заполнять экраны OOBE с подключением к Интернету и учетной записью Microsoft.

Мы удаляем известные механизмы создания локальной учетной записи при первом запуске Windows (OOBE). Хотя эти механизмы часто использовались для обхода настройки учетной записи Microsoft, они также непреднамеренно пропускают критически важные экраны настройки, что может привести к тому, что пользователи выйдут из OOBE на устройстве, которое не полностью настроено для использования

- говорит Аманда Ланговски, руководитель программы Windows Insider.

Ранее в этом году Microsoft уже удалила обход "bypassnro", а теперь также заблокировала команду "start ms-cxh:localonly", которая позволяла пропустить требование учетной записи Microsoft, но сейчас сбрасывает процесс первого запуска (OOBE) и не дает обойти подключение к Интернету. Эти методы пользователи Windows 11 Pro и Home часто применяли, чтобы создавать локальные учетные записи без сложных настроек.

Как отмечает издание, многие пользователи Windows хотели избежать использования учетной записи Microsoft или же настроить имя папки пользователя, которое Windows 11 создает на основе адреса электронной почты учетной записи Microsoft.

Впрочем, Microsoft теперь добавляет способ назвать папку пользователя по умолчанию во время процесса настройки, хотя для этого нужно будет использовать команду, чтобы получить собственное имя папки, говорится в публикации.

Copilot Vision теперь видит весь ваш экран: Microsoft расширяет возможности ИИ в Windows16.07.25, 10:49 • 2710 просмотров

Алена Уткина

