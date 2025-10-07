Windows 11 теперь нельзя установить без учетной записи Microsoft
Microsoft заблокировала способы обойти требование иметь учетную запись при установке Windows 11. В новой тестовой версии ОС пользователям придется подключиться к Интернету и создать учетную запись Microsoft, чтобы завершить настройку системы.
Детали
Как отмечает издание, Microsoft устраняет известные способы обхода, которые позволяли устанавливать Windows 11 с локальной учетной записью без подключения к Интернету, поскольку они могут вызвать проблемы при настройке системы. Эти изменения означают, что пользователям Windows 11 в будущих версиях ОС нужно будет заполнять экраны OOBE с подключением к Интернету и учетной записью Microsoft.
Мы удаляем известные механизмы создания локальной учетной записи при первом запуске Windows (OOBE). Хотя эти механизмы часто использовались для обхода настройки учетной записи Microsoft, они также непреднамеренно пропускают критически важные экраны настройки, что может привести к тому, что пользователи выйдут из OOBE на устройстве, которое не полностью настроено для использования
Ранее в этом году Microsoft уже удалила обход "bypassnro", а теперь также заблокировала команду "start ms-cxh:localonly", которая позволяла пропустить требование учетной записи Microsoft, но сейчас сбрасывает процесс первого запуска (OOBE) и не дает обойти подключение к Интернету. Эти методы пользователи Windows 11 Pro и Home часто применяли, чтобы создавать локальные учетные записи без сложных настроек.
Как отмечает издание, многие пользователи Windows хотели избежать использования учетной записи Microsoft или же настроить имя папки пользователя, которое Windows 11 создает на основе адреса электронной почты учетной записи Microsoft.
Впрочем, Microsoft теперь добавляет способ назвать папку пользователя по умолчанию во время процесса настройки, хотя для этого нужно будет использовать команду, чтобы получить собственное имя папки, говорится в публикации.
