Copilot Vision теперь видит весь ваш экран: Microsoft расширяет возможности ИИ в Windows

Microsoft представила обновление для Copilot Vision, которое позволяет искусственному интеллекту анализировать весь экран компьютера пользователя, а не только отдельные приложения. Новая функция, доступная для Windows Insiders, позволяет Copilot в реальном времени помогать как редактировать документы, так и анализировать содержимое игры или браузера. По замыслу компании, ИИ действует как виртуальный ассистент, который видит то, что видите вы, — и сразу предоставляет советы или ответы.

Об этом пишет УНН со ссылкой на TheVerge.

Детали

Как сообщает издание, "Microsoft выпускает обновление Copilot Vision для Windows Insiders, которое позволяет инструменту искусственного интеллекта видеть все, что находится на вашем экране".

Ранее инструмент мог просматривать две программы одновременно и связывать их, но теперь он может просматривать весь ваш рабочий стол или "любой конкретный браузер или окно программы", говорят специалисты Microsoft.

В отличие от функции Recall, которая может автоматически делать регулярные снимки того, что отображается на экране вашего компьютера, использование Copilot Vision больше похоже на демонстрацию экрана во время видеозвонка:

Вы можете активировать эту функцию, нажав значок очков в приложении Copilot и выбрав рабочий стол, который вы хотите видеть.

По словам Microsoft, Copilot Vision может "помочь анализировать контент, предоставлять аналитические данные и отвечать на ваши вопросы, громко обучая вас в процессе".

Получите советы по улучшению вашего творческого проекта, помощь в улучшении резюме или руководство во время ознакомления с новой игрой - добавляют в компании.

Microsoft начала тестировать Copilot Vision в прошлом году как функцию, которая могла бы видеть, на что вы смотрите при просмотре веб-страниц в Edge.

Copilot Vision также может отвечать на вопросы о том, что он видит через камеру вашего мобильного телефона.

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