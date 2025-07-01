Суперинтеллект затмевает рабочие места: Microsoft заявляет, что искусственный интеллект диагностирует лучше врачей

Microsoft раскрыла подробности системы искусственного интеллекта, которая работает лучше, чем врачи-люди. Чем доказано преимущество? Microsoft заявила, что более 8 из 10 тематических исследований особого уровня ИИ o3 от OpenAI "решил", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В Microsoft утверждают заявляют, что система ИИ способна лучше врачей диагностировать сложные заболевания - это доказали результаты исследования. В последнем был подобран ряд тематических задач для диагностики. И по словам Мустафы Сулеймана, представляющего Microsoft - решено почти все.

Супер-исследователь ИИ, экономия средств и влияние на рабочие места

Подразделение искусственного интеллекта компании, которое возглавляет британский технологический "пионер" Мустафа Сулейман, разработало систему, имитирующую группу врачей-экспертов, которые решают "диагностически сложные и интеллектуально требовательные" случаи.

Microsoft заявила, что в сочетании с передовой моделью o3 AI от OpenAI ее подход "решил" более восьми из 10 тематических исследований, специально подобранных для диагностики. Когда эти примеры были испытаны на практикующих врачах, не имевших доступа к коллегам, учебникам или чат-ботам, показатель точности составил два из 10.

Это также был более дешевый вариант, чем использование врачей-людей, поскольку он был более эффективным при заказе тестов. - заявили в Microsoft.

Несмотря на то, что Microsoft подчеркнула потенциальную экономию средств благодаря своему исследованию, в компании преуменьшают влияние на рабочие места.

По результатам тестов утверждается, что на самом деле ИИ лишь будет дополнять функции врачей. Пока что, искусственный интеллект не способен заменить людей на их должностях полноценно.

Их клинические роли гораздо шире, чем просто постановка диагноза. Им нужно ориентироваться в условиях неопределенности и строить доверие с пациентами и их семьями так, как это не под силу искусственному интеллекту - написала компания в блоге,

Напомним

Более половины украинских работников регулярно используют искусственный интеллект для выполнения офисных задач. Привлечение ИИ позволяет экономить время и повышать производительность.