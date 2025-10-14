Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей

Компания Microsoft официально прекращает поддержку операционной системы Windows 10. Начиная с 14 октября 2025 года, пользователи больше не будут получать обновления безопасности, что сделает их устройства уязвимыми для кибератак, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Отмечается, что Windows остается самой популярной компьютерной операционной системой в мире, установленной на более чем 1,4 миллиарда устройств. Так, по информации Statcounter, около 43% пользователей в июле 2025 года продолжали работать на Windows 10.

Microsoft фактически предоставляет частным пользователям два варианта: обновиться до Windows 11 или зарегистрироваться для получения расширенных обновлений безопасности в течение 12 месяцев - пишет издание.

Чтобы воспользоваться программой, пользователь должен:

обновить Windows 10 до последней версии;

иметь учетную запись Microsoft;

создать резервную копию настроек компьютера.

Если этого не сделать, то придется заплатить комиссию в размере 30 долларов США. Коммерческие клиенты должны заплатить 61 доллар за устройство. Точная сумма оплаты зависит от того, в какой части мира проживает пользователь.

Напомним

На днях Microsoft заблокировала способы обойти требование иметь учетную запись при установке Windows 11. В новой тестовой версии ОС пользователям придется подключиться к Интернету и создать учетную запись Microsoft, чтобы завершить настройку системы.

Microsoft готовит большой редизайн меню "Пуск" в Windows 11: что изменится