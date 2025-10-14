Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей

$41.600.10
48.110.10
ukenru
13 октября, 19:08 • 11969 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
13 октября, 18:46 • 19799 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 19162 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 24324 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 21715 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 18511 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 16786 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 12877 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13685 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13479 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
90%
750мм
Популярные новости
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 14376 просмотра
Брак по расчету за 25000 долларов, а затем - за границу: на Волыни разоблачена схема бегства военнообязанных13 октября, 17:11 • 4628 просмотра
Трагедия на последнем километре: возвращаясь из отпуска, погиб украинский актер и воин Алексей "Артист" НаконечныйPhotoVideo13 октября, 18:18 • 7458 просмотра
Поворозник заявил, что он уволен с должности первого заместителя главы КГГА19:25 • 3430 просмотра
В Тернополе произошла массовая стычка между сотрудниками ТЦК, полицией и гражданскими - СМИ22:24 • 5574 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 29582 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 29712 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 38899 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 36547 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 41624 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Абдель Фаттах эль-Сиси
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 14411 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 18443 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 20838 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 21111 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 48916 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
BFM TV
СВИФТ
Financial Times
E-6 Mercury

Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Microsoft с 14 октября официально прекращает поддержку Windows 10, оставляя пользователей без обновлений безопасности. Пользователи должны обновиться до Windows 11 или заплатить 30 долларов за расширенные обновления безопасности.

Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей

Компания Microsoft официально прекращает поддержку операционной системы Windows 10. Начиная с 14 октября 2025 года, пользователи больше не будут получать обновления безопасности, что сделает их устройства уязвимыми для кибератак, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Отмечается, что Windows остается самой популярной компьютерной операционной системой в мире, установленной на более чем 1,4 миллиарда устройств. Так, по информации Statcounter, около 43% пользователей в июле 2025 года продолжали работать на Windows 10.

Microsoft фактически предоставляет частным пользователям два варианта: обновиться до Windows 11 или зарегистрироваться для получения расширенных обновлений безопасности в течение 12 месяцев

- пишет издание.

Чтобы воспользоваться программой, пользователь должен:

  • обновить Windows 10 до последней версии;
    • иметь учетную запись Microsoft;
      • создать резервную копию настроек компьютера.

        Если этого не сделать, то придется заплатить комиссию в размере 30 долларов США. Коммерческие клиенты должны заплатить 61 доллар за устройство. Точная сумма оплаты зависит от того, в какой части мира проживает пользователь.

        Напомним

        На днях Microsoft заблокировала способы обойти требование иметь учетную запись при установке Windows 11. В новой тестовой версии ОС пользователям придется подключиться к Интернету и создать учетную запись Microsoft, чтобы завершить настройку системы.

        Microsoft готовит большой редизайн меню "Пуск" в Windows 11: что изменится13.05.25, 17:44 • 3528 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Технологии
        Майкрософт