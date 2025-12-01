Amazon та Google анонсують спільний мультихмарний сервіс на тлі глобальних збоїв
Київ • УНН
Amazon та Google представили спільний мультихмарний сервіс для надійного підключення, який дозволяє клієнтам створювати приватні високошвидкісні з'єднання між обчислювальними платформами. Ця ініціатива з'явилася після масштабного збою в Amazon Web Services, що спричинив збитки американським компаніям на суму до 650 мільйонів доларів.
Amazon та Google у неділю представили спільно розроблений сервіс мультихмарних мереж для задоволення зростаючого попиту на надійне підключення, повідомили компанії у заяві, на тлі того, що навіть короткі перебої в роботі інтернету можуть спричиняти масштабні відключення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Нова ініціатива дозволяє клієнтам створювати приватні високошвидкісні з’єднання між обчислювальними платформами обох компаній за лічені хвилини замість тижнів.
Сервіс запроваджується трохи більше ніж через місяць після масштабного збою 20 жовтня в Amazon Web Services, який порушив роботу тисяч вебсайтів по всьому світу, включно з популярними додатками Snapchat та Reddit. За оцінками аналітичної компанії Parametrix, цей інцидент завдав американським компаніям збитків від $500 до $650 млн.
Ізраїль вимагав від Google та Amazon використовувати секретний код для контролю над даними – Тhe Guardian29.10.25, 20:29 • 3500 переглядiв
Згідно з оголошеннями постачальників хмарних послуг, нова пропозиція поєднує Interconnect–multicloud від AWS із Cross-Cloud Interconnect від Google Cloud для підвищення сумісності мереж. AWS надає обчислювальні ресурси, сховище даних та інші цифрові послуги компаніям, урядам та приватним користувачам і є найбільшим у світі постачальником хмарних сервісів, поступаючись лише Microsoft Azure та Google Cloud.
Великі технологічні компанії, включно з Alphabet, Microsoft та Amazon, інвестують мільярди у розвиток інфраструктури, здатної витримати зростаючий інтернет-трафік та дедалі більші потреби штучного інтелекту. Хмарний підрозділ Amazon у третьому кварталі показав стабільне зростання, заробивши $33 млрд, що більш ніж удвічі перевищує $15 млрд доходу Google.
Amazon та Microsoft "під слідством" щодо відповідності нормам чесної конкуренції в ЄС18.11.25, 14:52 • 3071 перегляд