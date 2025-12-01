Amazon и Google анонсируют совместный мультиоблачный сервис на фоне глобальных сбоев
Amazon и Google представили совместный мультиоблачный сервис для надежного подключения, который позволяет клиентам создавать частные высокоскоростные соединения между вычислительными платформами. Эта инициатива появилась после масштабного сбоя в Amazon Web Services, который привел к убыткам американских компаний на сумму до 650 миллионов долларов.
Amazon и Google в воскресенье представили совместно разработанный сервис мультиоблачных сетей для удовлетворения растущего спроса на надежное подключение, сообщили компании в заявлении, на фоне того, что даже короткие перебои в работе интернета могут вызывать масштабные отключения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Новая инициатива позволяет клиентам создавать частные высокоскоростные соединения между вычислительными платформами обеих компаний за считанные минуты вместо недель.
Сервис внедряется чуть более чем через месяц после масштабного сбоя 20 октября в Amazon Web Services, который нарушил работу тысяч веб-сайтов по всему миру, включая популярные приложения Snapchat и Reddit. По оценкам аналитической компании Parametrix, этот инцидент нанес американским компаниям ущерб от $500 до $650 млн.
Согласно объявлениям поставщиков облачных услуг, новое предложение объединяет Interconnect–multicloud от AWS с Cross-Cloud Interconnect от Google Cloud для повышения совместимости сетей. AWS предоставляет вычислительные ресурсы, хранилище данных и другие цифровые услуги компаниям, правительствам и частным пользователям и является крупнейшим в мире поставщиком облачных сервисов, уступая только Microsoft Azure и Google Cloud.
Крупные технологические компании, включая Alphabet, Microsoft и Amazon, инвестируют миллиарды в развитие инфраструктуры, способной выдержать растущий интернет-трафик и все возрастающие потребности искусственного интеллекта. Облачное подразделение Amazon в третьем квартале показало стабильный рост, заработав $33 млрд, что более чем вдвое превышает $15 млрд дохода Google.
