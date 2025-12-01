$42.270.07
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 7500 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 15874 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 13017 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 22389 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 35109 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 47966 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41103 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42265 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 39039 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Amazon и Google анонсируют совместный мультиоблачный сервис на фоне глобальных сбоев

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Amazon и Google представили совместный мультиоблачный сервис для надежного подключения, который позволяет клиентам создавать частные высокоскоростные соединения между вычислительными платформами. Эта инициатива появилась после масштабного сбоя в Amazon Web Services, который привел к убыткам американских компаний на сумму до 650 миллионов долларов.

Amazon и Google анонсируют совместный мультиоблачный сервис на фоне глобальных сбоев

Amazon и Google в воскресенье представили совместно разработанный сервис мультиоблачных сетей для удовлетворения растущего спроса на надежное подключение, сообщили компании в заявлении, на фоне того, что даже короткие перебои в работе интернета могут вызывать масштабные отключения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новая инициатива позволяет клиентам создавать частные высокоскоростные соединения между вычислительными платформами обеих компаний за считанные минуты вместо недель.

Сервис внедряется чуть более чем через месяц после масштабного сбоя 20 октября в Amazon Web Services, который нарушил работу тысяч веб-сайтов по всему миру, включая популярные приложения Snapchat и Reddit. По оценкам аналитической компании Parametrix, этот инцидент нанес американским компаниям ущерб от $500 до $650 млн.

Израиль требовал от Google и Amazon использовать секретный код для контроля над данными – The Guardian29.10.25, 20:29 • 3500 просмотров

Согласно объявлениям поставщиков облачных услуг, новое предложение объединяет Interconnect–multicloud от AWS с Cross-Cloud Interconnect от Google Cloud для повышения совместимости сетей. AWS предоставляет вычислительные ресурсы, хранилище данных и другие цифровые услуги компаниям, правительствам и частным пользователям и является крупнейшим в мире поставщиком облачных сервисов, уступая только Microsoft Azure и Google Cloud.

Крупные технологические компании, включая Alphabet, Microsoft и Amazon, инвестируют миллиарды в развитие инфраструктуры, способной выдержать растущий интернет-трафик и все возрастающие потребности искусственного интеллекта. Облачное подразделение Amazon в третьем квартале показало стабильный рост, заработав $33 млрд, что более чем вдвое превышает $15 млрд дохода Google.

Amazon и Microsoft «под следствием» на предмет соответствия нормам честной конкуренции в ЕС18.11.25, 14:52 • 3071 просмотр

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
