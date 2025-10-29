Израиль требовал от Google и Amazon использовать секретный код для контроля над данными – The Guardian

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 986 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 6650 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 15340 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 44154 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 31315 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 51619 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 28929 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 76638 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48620 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47457 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29 октября, 08:48 • 31981 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 40983 просмотра
Япония не планирует прекращать импорт российской нефти и газа, несмотря на призывы Трампа29 октября, 11:19 • 11385 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 16446 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters14:19 • 15813 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 44148 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 51615 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 41025 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 76636 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 86839 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Калифорния
Израиль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 5660 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 16479 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 49503 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 54855 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 36177 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
SpaceX Starship

Израиль требовал от Google и Amazon использовать секретный код для контроля над данными – The Guardian

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Документы свидетельствуют, что во время сделки на 1,2 млрд долларов в 2021 году Израиль требовал от Google и Amazon ввести секретный механизм "подмигивания".

Израиль требовал от Google и Amazon использовать секретный код для контроля над данными – The Guardian

Документы показывают, что во время сделки по облачным вычислениям на 1,2 млрд долларов в 2021 году правительство Израиля потребовало от Google и Amazon внедрить секретный механизм, известный как "подмигивание", чтобы получать сигналы о передаче израильских данных иностранным судам или следователям. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

Механизм предусматривал закодированные сообщения в виде платежей правительству Израиля "в течение 24 часов с момента передачи информации", суммы которых соответствовали телефонным кодам стран, которым передавались данные.

Мы опасались, что Google или Amazon могут поддаться давлению сотрудников или акционеров и лишить Израиль доступа к своим продуктам и услугам, если это будет связано с нарушениями прав человека на оккупированных территориях 

– объясняли израильские чиновники.

Контракт также запрещал компаниям ограничивать доступ израильских правительственных и военных учреждений к облачным сервисам, даже если это нарушает условия предоставления услуг.

Нетаньяху приказал нанести "немедленные и мощные удары" по Газе из-за нарушений со стороны ХАМАС28.10.25, 18:32 • 2760 просмотров

Google и Amazon отрицают любое уклонение от юридических обязательств. 

Идея о том, что мы будем уклоняться от наших юридических обязательств перед правительством США как американская компания или в любой другой стране, категорически ложна 

– заявил представитель Google.  

Документы и описание контракта показывают, что соглашение было частью стратегического контроля Израиля над данными государственного сектора и военных, в том числе с учетом угрозы, что иностранные органы могут получить доступ к ним через судебные запросы или повестки.

Израиль нанес новый удар по Газе и обвинил ХАМАС в подготовке неминуемого теракта - СМИ29.10.25, 19:24 • 1354 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Государственный бюджет
Amazon
Израиль
Хранитель
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Google