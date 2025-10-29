Израиль требовал от Google и Amazon использовать секретный код для контроля над данными – The Guardian

Документы показывают, что во время сделки по облачным вычислениям на 1,2 млрд долларов в 2021 году правительство Израиля потребовало от Google и Amazon внедрить секретный механизм, известный как "подмигивание", чтобы получать сигналы о передаче израильских данных иностранным судам или следователям. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

Механизм предусматривал закодированные сообщения в виде платежей правительству Израиля "в течение 24 часов с момента передачи информации", суммы которых соответствовали телефонным кодам стран, которым передавались данные.

Мы опасались, что Google или Amazon могут поддаться давлению сотрудников или акционеров и лишить Израиль доступа к своим продуктам и услугам, если это будет связано с нарушениями прав человека на оккупированных территориях – объясняли израильские чиновники.

Контракт также запрещал компаниям ограничивать доступ израильских правительственных и военных учреждений к облачным сервисам, даже если это нарушает условия предоставления услуг.

Google и Amazon отрицают любое уклонение от юридических обязательств.

Идея о том, что мы будем уклоняться от наших юридических обязательств перед правительством США как американская компания или в любой другой стране, категорически ложна – заявил представитель Google.

Документы и описание контракта показывают, что соглашение было частью стратегического контроля Израиля над данными государственного сектора и военных, в том числе с учетом угрозы, что иностранные органы могут получить доступ к ним через судебные запросы или повестки.

