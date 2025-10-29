Ізраїль вимагав від Google та Amazon використовувати секретний код для контролю над даними – Тhe Guardian
Київ • УНН
Документи свідчать, що під час угоди на 1,2 млрд доларів у 2021 році Ізраїль вимагав від Google та Amazon запровадити секретний механізм "підморгування".
Документи показують, що під час угоди з хмарних обчислень на 1,2 млрд доларів у 2021 році уряд Ізраїлю вимагав від Google та Amazon впровадити секретний механізм, відомий як "підморгування", щоб отримувати сигнали про передачу ізраїльських даних іноземним судам чи слідчим. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.
Деталі
Механізм передбачав закодовані повідомлення у вигляді платежів уряду Ізраїлю "протягом 24 годин з моменту передачі інформації", суми яких відповідали телефонним кодам країн, яким передавали дані.
Ми побоювалися, що Google або Amazon можуть піддатися тиску співробітників чи акціонерів і позбавити Ізраїль доступу до своїх продуктів і послуг, якщо це буде пов’язано з порушеннями прав людини на окупованих територіях
Контракт також забороняв компаніям обмежувати доступ ізраїльських урядових та військових установ до хмарних сервісів, навіть якщо це порушує умови надання послуг.
Google і Amazon заперечують будь-яке ухилення від юридичних зобов’язань.
Ідея про те, що ми ухилятимемося від наших юридичних зобов’язань перед урядом США як американська компанія або в будь-якій іншій країні, категорично хибна
Документи та опис контракту показують, що угода була частиною стратегічного контролю Ізраїлю над даними державного сектору та військових, у тому числі з огляду на загрозу, що іноземні органи можуть отримати доступ до них через судові запити чи повістки.
