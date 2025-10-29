Ізраїль вимагав від Google та Amazon використовувати секретний код для контролю над даними – Тhe Guardian

$42.080.01
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 7714 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 15703 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 44685 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 31571 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 51895 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 28994 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 76841 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48669 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47498 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем - Reuters29 жовтня, 09:37 • 6780 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 41411 перегляди
Японія не планує припиняти імпорт російської нафти та газу, незважаючи на заклики Трампа 29 жовтня, 11:19 • 11633 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 16793 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters14:19 • 16065 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 44689 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 51896 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 41415 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 76841 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 87147 перегляди
Ізраїль вимагав від Google та Amazon використовувати секретний код для контролю над даними – Тhe Guardian

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Документи свідчать, що під час угоди на 1,2 млрд доларів у 2021 році Ізраїль вимагав від Google та Amazon запровадити секретний механізм "підморгування".

Ізраїль вимагав від Google та Amazon використовувати секретний код для контролю над даними – Тhe Guardian

Документи показують, що під час угоди з хмарних обчислень на 1,2 млрд доларів у 2021 році уряд Ізраїлю вимагав від Google та Amazon впровадити секретний механізм, відомий як "підморгування", щоб отримувати сигнали про передачу ізраїльських даних іноземним судам чи слідчим. Про це йдеться у матеріалі Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Механізм передбачав закодовані повідомлення у вигляді платежів уряду Ізраїлю "протягом 24 годин з моменту передачі інформації", суми яких відповідали телефонним кодам країн, яким передавали дані.

Ми побоювалися, що Google або Amazon можуть піддатися тиску співробітників чи акціонерів і позбавити Ізраїль доступу до своїх продуктів і послуг, якщо це буде пов’язано з порушеннями прав людини на окупованих територіях 

– пояснювати ізраїльські чиновники.

Контракт також забороняв компаніям обмежувати доступ ізраїльських урядових та військових установ до хмарних сервісів, навіть якщо це порушує умови надання послуг.

Нетаньяху наказав завдати "негайних і потужних ударів" по ​​Газі через порушення з боку ХАМАС28.10.25, 18:32 • 2762 перегляди

Google і Amazon заперечують будь-яке ухилення від юридичних зобов’язань. 

Ідея про те, що ми ухилятимемося від наших юридичних зобов’язань перед урядом США як американська компанія або в будь-якій іншій країні, категорично хибна 

– заявив речний Google.  

Документи та опис контракту показують, що угода була частиною стратегічного контролю Ізраїлю над даними державного сектору та військових, у тому числі з огляду на загрозу, що іноземні органи можуть отримати доступ до них через судові запити чи повістки.

Ізраїль завдав нового удару по Газі та звинуватив ХАМАС у підготовці неминучого теракту - ЗМІ29.10.25, 19:24 • 1436 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Державний бюджет
Amazon
Ізраїль
The Guardian
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Google